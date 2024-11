Madagascar: Intelligence artificielle - La question de l'éthique sur le tapis

L'Intelligence artificielle ou IA est-elle en train de remplacer ou même de surpasser l'humain ? Peut-on mettre l'intelligence artificielle à notre service sans compromettre le développement de notre propre intelligence ?

L'éthique, par rapport au déferlement de l'IA soulève beaucoup de questions, surtout à l'approche de la Journée mondiale de philosophie. Ces questions ont fait l'objet de trois conférences et débat d'idées à l'IFM hier.

Le Dr Herimampita Rarivomanantsoa - maître de conférences en bioéthique et responsable du Centre de bioéthique et d'éthique appliquée a abordé les pistes pour établir des normes éthiques entre l « Intelligence artificielle et la dignité humaine ».

Les repères pour un usage éthique de l'IA ont ensuite été chaudement discutés avec d'autres experts, tels qu'Antonio Casilli, professeur de sociologie à Télécom Paris, le Pr Riaka Rakotobe, enseignant chercheur en droit privé à la faculté de droit et des sciences politiques et Pierre Antoine Chardel, philosophe et sociologue français spécialiste de l'éthique du CNRS.

Ce dernier a, par ailleurs, animé une conférence sur ce que l'éthique « pourrait faire » face au déferlement de l'IA. Pierre-Antoine Chardel soulève encore les questions éthiques les plus indispensablement liées à ces interrogations, dans le milieu universitaire la semaine prochaine.

Il donnera une conférence à ce sujet à l'Amphi 24 de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université d'Antananarivo, ce lundi 18 novembre 2024 à partir de 14h. En résumé, l'objectif de toutes ces conférences est de trouver la meilleure façon d'utiliser l'IA de manière salutaire et responsable.