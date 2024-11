Madagascar: Japon - 316 millions d'ariary pour Befelatanana

La signature d'un contrat de don d'une valeur de 63 724 euros, soit l'équivalent de 316 millions d'ariary, s'est déroulée hier, au Centre hospitalier universitaire de gynécologie-obstétrique de Befelatanana entre Monsieur Yamada Shigechi, chargé d'affaires a.i. de l'ambassade du Japon et le Professeur Andrianampanalinarivohery Rakotovao, directeur du CHU de gynécologie-obstétrique de Befelatanana.

Ce projet intitulé « Le Projet d'installation d'équipements médicaux au CHU de Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana » porte sur une dotation d'équipements médicaux indispensables pour le service gynécologie-obstétrique du CHU et s'inscrit dans le cadre du programme de coopération japonaise intitulé « Aide sous forme de dons aux micro-projets Locaux », ou « APL ».

Hôpital de référence

Le CHU de gynécologie-obstétrique de Befelatanana (CHU GOB), un hôpital de référence, est non seulement un élément essentiel pour Antananarivo, mais aussi indispensable pour d'autres villes à travers tout le pays. Accueillant chaque jour de nombreuses personnes et effectuant plus de 6 000 accouchements et environ 600 interventions gynécologiques par an, cet hôpital est le dernier recours pour les patientes gynécologiques et les mères et enfants à Madagascar et en raison de son rôle très important, CHU GOB reçoit une concentration de patientes gynécologiques en état grave, de femmes enceintes dont l'accouchement par voie naturelle s'avère difficile, et de nouveau-nés prématurés ou de faible poids. Ces cas nécessitent des interventions chirurgicales ou des soins médicaux particulièrement attentifs.

Manque d'équipement

Bien que les professionnels de la santé du CHU GOB fassent tout leur possible pour répondre à ces situations désespérées, le manque d'équipement médical limite l'efficacité de leurs efforts. Le grand nombre de patients dans un état grave et le recours à des tâches manuelles en remplacement des machines alourdissent encore la charge de travail des professionnels de santé, et la situation sur le terrain se rapproche de la limite, actuellement.

C'est pourquoi le Japon a décidé de soutenir ces efforts en fournissant les équipements médicaux utiles pour les interventions chirurgicales et les soins aux nouveau-nés prématurés, afin de protéger la vie des mères et des enfants de la Capitale, et dans tout Madagascar.