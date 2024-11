Madagascar: Université d'Antananarivo - Coup d'envoi de la célébration du 60e anniversaire de la Mention Économie

La Mention Économie de l'Université d'Antananarivo célèbre ses 60 ans d'existence, marquant six décennies de contributions au développement économique et social de Madagascar. Fondée en 1964, elle a formé des économistes de renom qui ont influencé le paysage national. Pour cet anniversaire, une série d'initiatives mettra en valeur le parcours de la filière et son impact. Un projet emblématique de cette célébration est la publication d'un ouvrage retraçant l'histoire de la Mention Économie.

Ce livre abordera l'évolution de l'enseignement de l'économie à Madagascar, de ses débuts en tant qu'économie politique aux sciences économiques modernes, tout en rendant hommage aux professeurs et anciens étudiants qui ont marqué la discipline. Cet effort vise à réaffirmer la place centrale de la filière dans le paysage éducatif du pays. Par ailleurs, cette commémoration ambitionne de consolider un réseau solide d'anciens étudiants, véritable levier de rayonnement pour la Mention. Ce réseau d'Alumni, conçu comme un espace de partage et de soutien, permettra de renforcer les liens intergénérationnels, d'intégrer les anciens dans le comité d'organisation des festivités, et de mobiliser leur soutien financier et matériel. À travers cette initiative, l'objectif est de perpétuer l'esprit d'excellence et de collaboration de la Mention Économie.

Activités

Les festivités s'étendent jusqu'en 2025 et incluent des levées de fonds pour financer divers projets, notamment la construction d'un nouvel amphithéâtre. Des journées scientifiques, des colloques et des conférences offriront des espaces d'échange et de réflexion sur les enjeux contemporains, tout en valorisant les travaux de recherche. Le point culminant de cette célébration sera la remise des diplômes de la troisième promotion en Master II Recherche, baptisée « IRAY LIA », le 23 novembre 2024, marquant une étape historique et symbolique pour la communauté. La Mention Économie invite tous ses anciens étudiants à s'associer à cet événement majeur et à contribuer à son succès.