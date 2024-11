Madagascar: COP29 - Le deuxièrne jour, rnarqué par le lancernent de la coalition G Zero

Lutte contre le changement climatique, Madagascar parmi les pays fondateurs de la coalition G Zéro

Top départ pour la coalition G Zéro, une alliance stratégique qui regroupe quatre pays ayant le statut « Carbone Négatif » dont Madagascar.

Le lancement de ladite coalition a eu lieu durant la deuxième journée de la COP 20 qui se déroule, rappelons-le, à Bakou.

Un grand honneur pour le pays quand on sait que la Coalition Zéro regroupe les pays qui sont reconnus pour leurs efforts dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation de la biodiversité. Outre Madagascar, les membres de la coalition sont : le Suriname, le Bhoutan et le Panama. Ces pays ont atteint le statut de « carbone négatif » ou « neutralité carbone » c'est-à-dire ceux qui séquestrent davantage de carbone qu'ils n'en émettent et qui ont ainsi le mérite de contribuer activement à la réduction du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. « La participation de Madagascar dans cette coalition prouve que notre pays est porteur de solutions dans la lutte contre le changement climatique », a déclaré le ministre de l'Environnement et du Développement durable

Cette coalition a, en tout cas, l'ambition de peser de tout son poids dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Grâce à une coopération ambitieuse qu'elle projette de mettre en place, la coalition G Zéro n'entend pas se limiter à une simple déclaration d'intention mais se veut être un espace de synergie, visant à développer des actions concrètes et efficaces pour la protection des ressources naturelles. Les quatre pays membres projettent, par exemple, de partager leurs connaissances, de collaborer sur des projets de conservation, et de renforcer leurs moyens de protection des forêts, des océans et de la faune. Une manière, en ce début de COP 29 de proposer un modèle inspirant et symbolique pour la lutte contre le changement climatique, renforçant la voix des pays les plus engagés dans la protection de la planète.