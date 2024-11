Madagascar: Infrastructures routières de Tana - Une douzaine de tronçons dégradés bientôt réhabilités

Plusieurs chantiers de réfection des rues d'Antananarivo sont attendus prochainement, touchant une douzaine de tronçons longtemps en attente de travaux de réfection et d'entretien.

Adoptée en conseil des ministres le 13 novembre 2024, la réhabilitation de plusieurs tronçons de rues d'Antananarivo sera bientôt réalisée. Les travaux concerneront dans un premier temps les tronçons à Antananarivo Renivohitra. A Behoririka au niveau de Chamsul, passant par MAGRO jusqu'à Antanimena, les travaux permettront de retrouver l'état de cette chaussée après plusieurs mois de solution provisoire en comblant artisanalement les nids-de-poule. Des travaux seront également menés à Ampasampito en partant du rond-point vers Andraisoro ; à Andraisoro au niveau de l'Immeuble FOFIFA jusqu'au poste de police Ambatomaro ; à Ankadievo au niveau de la station-service Shell jusqu'à la bifurcation vers Iavoloha, et enfin à Mandroseza où les nids-de-poule seront comblés.

Deux phases

Par ailleurs, six autres chantiers sont également prévus, à réaliser en deux phases. La première phase concernera l'axe Analakely au niveau de la Mairie du premier arrondissement ; le tronçon Amboniloha ainsi que celui partant du rond-point Alarobia et le rond-point Tsarasaotra, et enfin le pont Mandroseza Ankadindratombo, la station Ankadindratombo et le rond-point Ambohimanambola. La seconde phase concernera le croisement Besarety au niveau de l'arrêt de taxi-be Ambodimanga en passant par l'hôpital militaire (HOMI) et débouchant à Ampasampito ; l'axe Ampasampito-Ampandrianomby-Mausolée, et enfin l'axe Ankatso-Antsahamamy.

Ces travaux sont financés par le Fonds routier.