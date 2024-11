Maroc: Grâce à sa 'fiabilité' et son 'influence croissante', le pays s'est imposé en 'acteur clé' en Afrique (journal italien)

Rome — Grâce à sa "fiabilité" et son "influence croissante", le Maroc s'est imposé en "acteur clé" en Afrique, écrit, mercredi, le journal italien Fatti Nostri.

"Le Maroc s'est imposé comme un acteur central en Afrique, à la faveur de son réseau de relations économiques et culturelles et du rôle essentiel que jouent ses entreprises dans les secteurs bancaire et de l'énergie", indique le quotidien digital, estimant que l"'influence croissante" du royaume sur le continent africain représente "un avantage stratégique pour l'Italie".

Dans un article intitulé "le Royaume du Maroc offre à Rome une opportunité unique d'accélérer la mise en oeuvre du Plan Mattei", Fatti Nostri relève que "les banques marocaines ont une présence importante dans les économies africaines occidentale et centrale, garantissant une infrastructure financière solide et un vaste réseau de contacts qui facilitent l'accès à des marchés difficiles à pénétrer pour les pays européens".

Rome pourrait donc, poursuit-on, "s'appuyer au plus près sur les institutions financières marocaines".

Et d'ajouter que le Maroc a su se forger une réputation de partenaire "fiable et stable", renforçant les liens politiques avec les pays francophones et offrant une stabilité économique qui attire les investisseurs internationaux, invitant l'Italie à "collaborer avec les entreprises marocaines pour tirer parti de ces liens existants et aligner ses intérêts sur ceux de Rabat".

"La synergie italo-marocaine pourrait s'avérer décisive dans la consolidation d'un partenariat stratégique, orienté vers le développement économique et la stabilité de l'ensemble de la région", soutient le quotidien.

Mettant en avant la coopération entre Rome et Rabat, qui ne se limite pas aux initiatives économiques, mais englobe également la sécurité et la stabilité régionales, le journal met notamment l'accent sur "la position géographique stratégique du Maroc et son rôle de pont entre l'Afrique et l'Europe", s'érigeant ainsi en partenaire "fondamental" pour l'Italie et pour l'ensemble de l'Europe dans "la lutte contre les trafics illicites, le terrorisme et les réseaux de migration irrégulière".

Outre les secteurs économique et sécuritaire, l'Italie et le Maroc pourraient dynamiser la coopération dans les domaines culturel et religieux, en vue de promouvoir le dialogue interreligieux, conclut le quotidien.