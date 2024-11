Maroc: Le Prix Sharjah pour les finances publiques, un levier important pour l'optimisation des ressources publiques (Mme Fettah)

Rabat — Le Prix Sharjah pour les finances publiques constitue un levier important pour l'adoption de pratiques innovantes et l'optimisation des ressources publiques, tout en valorisant l'engagement et les efforts des institutions méritantes, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Dans une allocution lue en son nom par Sonia Hamamouch, adjointe au directeur des affaires administratives et générales (DAAG), lors de l'ouverture du Symposium d'introduction sur le "Prix Sharjah pour les finances publiques", organisé par l'Organisation Arabe pour le Développement Administratif (OADA) en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, Mme Fettah a indiqué que cette initiative joue un rôle important dans le renforcement de la transparence.

Cette initiative contribue également de manière significative au renforcement de la bonne gouvernance et de l'efficacité des finances publiques dans les pays arabes, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le directeur général de l'OADA, Nasser Al Hatlan Al-Qahtani, a souligné l'importance de ce prix en tant qu'outil de promotion d'une gestion efficace et moderne des finances publiques, mettant l'accent sur la nécessité de partager les expériences et les bonnes pratiques entre les institutions pour renforcer la performance, la transparence et la qualité des services publics.

Cette distinction offre aux participants une opportunité d'aligner leurs pratiques sur des standards d'excellence reconnus au niveau international, renforçant ainsi le développement durable du secteur, a-t-il poursuivi.

De son côté, le secrétaire général du Prix Sharjah pour les finances publiques, Sheikh Rashid bin Saqr Al Qassimi, a fait savoir que cette troisième édition élargit significativement les perspectives avec 11 catégories institutionnelles et 11 catégories individuelles, destinées à récompenser les contributions des institutions et des individus dans le domaine des finances publiques.

Il a, en outre, mis en avant les efforts consentis pour améliorer l'accessibilité des candidatures grâce à une plateforme électronique mise à jour, permettant aux candidats de soumettre leurs dossiers de manière simplifiée.

Cet événement de deux jours s'inscrit dans le cadre du lancement de la troisième édition du Prix, qui vise à promouvoir les meilleures pratiques et applications en gestion des finances publiques pour atteindre un développement durable, optimiser les ressources financières et encourager les chercheurs du monde arabe à impulser des avancées durables.

Le symposium introductif a été suivi d'un atelier de formation sur "Les achats publics : dimensions économiques et de développement et tendances modernes", abordant notamment les marchés publics et leur contribution au développement économique, social et environnemental, ainsi que les récentes réformes du système des marchés publics.

L'OADA, affiliée à la Ligue des États Arabes, en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, avait organisé, les 18 et 19 janvier 2023 à Rabat, un Symposium introductif du Prix, suivi d'un atelier de formation sur l'approche de genre dans la préparation du budget, au profit de 70 participants issus de divers secteurs ministériels, institutions et entités gouvernementales.

En 2023, le ministère de l'Économie et des Finances avait remporté la deuxième édition du Prix de Sharjah pour les finances publiques dans la catégorie "Entité distinguée dans les finances publiques", avec un dossier de candidature soumis par la DAAG.