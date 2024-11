Maroc: La Constitution marocaine offre une marge de lecture favorable à une compatibilité entre le choix démocratique et les principes de l'islam modéré (Mme Lamrabet)

Paris — La Constitution marocaine offre une marge de lecture favorable à une compatibilité entre le choix démocratique assumé et les principes du référentiel de l'islam modéré, a souligné, jeudi à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris, l'écrivaine et essayiste marocaine, Asma Lamrabet.

Intervenant lors d'un panel sur le thème "Comment se situer aujourd'hui par rapport à l'héritage arabo-islamique ?", dans le cadre du Sommet international des pensées arabes (14-15 novembre), Mme Lamrabet a mis l'accent sur la question de la dualité des référentiels le référentiel universel des conventions internationales et le référentiel religieux au sein des constitutions arabo-musulmanes et le problème de l'harmonisation de ces deux référentiels.

La Constitution marocaine, a expliqué Dr. Lamrabet, a ainsi permis de "mettre en oeuvre une législation - notamment des droits des femmes et de la famille - en cohésion avec notre réalité et les évolutions sociétales en cours".

Mme Lamrabet, membre de l'Académie du Royaume du Maroc, a souligné dans ce contexte "l'importance d'une nouvelle lecture éthique, humaniste et réformiste du référentiel religieux qui offre toutes les latitudes pour un ijtihad rationnel et éclairé".

Elle a affirmé que les Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Conseil supérieur des Oulémas afin de donner leur avis sur les propositions de réformes du Code de la famille est "un exemple concret" des efforts de contextualisation et d'harmonisation des lois d'inspiration religieuse avec les normes juridiques internationales ratifiées par le Maroc.

Initiée par l'Institut du monde arabe sous le parrainage du philosophe et écrivain Edgard Morin et en collaboration avec le Centre arabe de recherches et d'études politiques de Paris (CAREP), la première édition du Sommet international des pensées arabes entend répondre à un triple objectif: affirmer la vitalité de la production intellectuelle arabe, mettre en lumière les figures majeures qui participent à la production et à la circulation des idées et des savoirs, et promouvoir l'échange entre les pensées arabe et européenne à travers des temps de rencontres et de discussions.