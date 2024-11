Tunisie: Arnaques aux emplois à l'étranger - Le ministère de l'Emploi tire la sonnette d'alarme

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a appelé les chercheurs d'emploi à l'étranger à ne pas se laisser tromper par les offres illusoires émanant de bureaux de recrutement illégaux, qui leur promettent des contrats de travail à l'étranger ainsi que des services d'hébergement, de séjour, etc., en échange de sommes d'argent importantes.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, jeudi, le ministère a insisté sur la nécessité d'éviter tout contact avec ces structures. Il recommande aux demandeurs d'emploi à l'étranger de traiter exclusivement avec les bureaux de recrutement à l'international disposant d'une autorisation légale pour exercer l'activité d'intermédiaire dans le marché du travail international, et dont les activités sont suivies et évaluées par le ministère.

Le ministère rappelle que tous les services fournis par les bureaux légaux sont gratuits et que le cadre juridique régissant le recrutement à l'étranger interdit strictement toute facturation de services, quelle qu'en soit la valeur. Le ministère a mis à disposition sur son site officiel (www.emploi.gov.tn) une liste actualisée de ces bureaux ainsi que la liste des entreprises privées de recrutement à l'étranger disposant de l'autorisation légale.

Le ministère invite toutes les personnes concernées à contacter et informer la Direction générale de l'emploi à l'international et de la main-d'œuvre étrangère au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour assurer le suivi judiciaire des contrevenants.

Il précise que ceux souhaitant obtenir des opportunités d'emploi à l'étranger légalement peuvent s'inscrire directement sur le site web de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant pour le recrutement à l'étranger et consulter toutes les offres disponibles via le lien suivant : www.aneti-international.tn.

Le ministère a également rappelé aux différents médias écrits, électroniques et audiovisuels de demander l'autorisation légale avant de diffuser des annonces publicitaires en faveur des entreprises privées de recrutement à l'étranger.

Il est à noter que ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle fait suite à la récurrence des signalements concernant des opérations de fraude et de chantage auxquelles sont confrontés certains chercheurs d'emploi souhaitant travailler à l'étranger, de la part de bureaux de recrutement illégaux, en échange de sommes d'argent importantes.

Le ministère a précisé dans ce contexte que l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, l'Agence tunisienne de coopération technique, ainsi que les bureaux privés de recrutement à l'étranger légaux, actuellement au nombre de 60, sont les entités légales intervenant dans le domaine de l'intermédiation en recrutement à l'international. Ces institutions sont tenues de fournir leurs services gratuitement, tout autre comportement étant considéré comme une infraction à la loi.

Le ministère a conclu en indiquant son intention d'activer les accords de coopération internationale en matière de recrutement à l'étranger et de proposer 2.000 contrats de travail supplémentaires en Italie dans le secteur de la construction et des travaux publics sur une période de trois ans.