Tunisie: Bizerte - 24 infractions économiques et 96 étals anarchiques éliminés lors d'une opération de contrôle

Une campagne de contrôle conjointe a été organisée aujourd'hui, jeudi, dans la délégation de Ras Jebel, dans le gouvernorat de Bizerte. Cette opération a permis de relever 24 infractions économiques, de supprimer plus de 96 étals anarchiques et de procéder à 23 saisies, sur un total de 189 opérations de contrôle, selon le directeur régional du commerce de Bizerte, Sami El Bejaoui.

El Bejaoui a précisé que les infractions concernaient principalement l'absence d'affichage des prix, la dissimulation de pommes de terre, l'absence de factures d'achat, l'utilisation de balances non conformes, et la hausse des prix.

Il a ajouté que cette campagne a mobilisé l'ensemble des instances de contrôle régionales et locales, y compris des représentants de la direction régionale du commerce, des forces de sécurité et de la police municipale. En particulier, environ une tonne de pommes de terre a été saisie et immédiatement réinjectée dans le marché local aux prix réglementés.

Les mêmes services ont mené une campagne parallèle sur l'avenue du 8 mai à Zarzouna, où toutes les installations anarchiques ont été supprimées, et les vendeurs invités à rejoindre le marché municipal de la région. Près d'une demi-tonne de pommes de terre a également été saisie et réinjectée sur le marché de gros des fruits et légumes à Zarzouna. Quatre ordres de fermeture ont été exécutés, trois pour pratiques monopolistiques dans les régions d'Azib et Zarzouna, et un autre pour une boucherie à La Corniche, en raison de la hausse abusive des prix.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, aussi président de la commission régionale de contrôle des prix et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle, a affirmé, en supervisant la campagne de contrôle à Ras Jebel, que ces opérations conjointes se poursuivront sans relâche dans tout le gouvernorat et s'étendront à tous les acteurs et établissements commerciaux, sans exception. Elles viseront particulièrement les marchés municipaux, les commerces et les grossistes spécialisés dans la vente de fruits et légumes, de viande rouge, de poisson, et les grandes surfaces.