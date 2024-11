Tunisie: «Sanremo Giovani World Tour» pour la première fois à Tunis - La jeune chanson italienne à l'honneur

La tournée internationale des finalistes de Sanremo Giovani : Sanremo Giovani World Tour a été lancée par la RAI et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Maeci) pour promouvoir les jeunes talents de la musique italienne contemporaine.

Sanremo Giovani World Tour 2024 s'invite en Tunisie. Lor3n, Yuman, Noor et Littamé, les jeunes interprètes qui y ont été sélectionnés, se produiront ce soir 14 novembre au Théâtre des Régions de la Cité de la culture de Tunis à 19h30. Sanremo Giovani est un concours musical italien qui sert de sélection des chanteurs émergents pour l'événement musical le plus célèbre d'Italie: le Festival della canzone italiana di Sanremo. La tournée internationale des finalistes de Sanremo Giovani : Sanremo Giovani World Tour a été lancée par la RAI et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Maeci) pour promouvoir les jeunes talents de la musique italienne contemporaine.

A la direction artistique de cette tournée (depuis 2019) se trouve Maurizio Filardo qui a été directeur musical du Sanremo Giovani en 2018 et directeur musical de la partie spectacle du Sanremo 2019. En 2022, il a été directeur musical de « Eurovision Song Contest 2022» qui s'est tenu à Turin en Italie. Sa vie professionnelle est partagée entre son travail de producteur, d'arrangeur et de compositeur de bandes originales pour le cinéma et la télévision. Les 4 jeunes artistes qui y participent sont passionnés de musique depuis leurs jeunes âges. Yuman commence très tôt à composer ses propres chansons. Il est le lauréat du Sanremo Giovani 2021.

Amelie Mocchi, alias NOOR, est une chanteuse de 19 ans qui a fait de la musique sa plus grande forme d'expression depuis l'enfance. En 2021, elle a été l'une des vedettes de la série de la Rai « Tu non sai chi sono io ». En 2022, elle participe à la finale de Sanremo Giovani avec la chanson « Tua Amelie ». En septembre 2023, elle prend part au Sanremo Giovani World Tour, qui l'emmène dans quatre capitales européennes.

Littamé a participé à de nombreuses manifestations musicales et autres des concours de chant . Parmi ses experiences, elle a rejoint la Sanremo Giovani World Tour à Belgrade, Madrid, Tirana et Bruxelles. Lor3n sort son premier single « Devo Correre » en 2019. En 2023, il publie son premier album, « Notte », suivi de « Come in un film ». En octobre de la même année, il est sélectionné pour participer aux épreuves de Sanremo Giovani se classant parmi les huit premiers finalistes.