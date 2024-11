Tunisie: Commerce extérieur pour le mois d'octobre 2024 - Le déficit s'allège

Le déficit commercial s'est allégé pour s'établir à un niveau de -15.716 MD contre -15.853,1 MD durant les dix premiers mois de l'année 2023. Le taux de couverture a gagné 0,6 point par rapport à la même période de l'année 2023 pour s'établir à 76,7%.

D'après la dernière note sur le commerce extérieur aux prix courants pour le mois d'octobre 2024, publiée par l'Institut national de la statistique, les exportations ont augmenté de 2,1% contre 6,9% durant la même période en 2023. Elles ont atteint le niveau de 51. 623,4 MD contre 50.550 MD durant les dix premiers mois de l'année 2023. Quant aux importations, elles ont enregistré une hausse 1,4% contre une baisse de 3,3% durant la même période en 2023. En valeur, les importations ont atteint 67.339,4 MD contre 66.403,2 MD durant les dix premiers mois de l'année 2023.

D'après la même source, le déficit commercial s'est allégé pour s'établir à un niveau de -15.716 MD contre -15.853,1 MD durant les dix premiers mois de l'année 2023. Le taux de couverture a gagné 0,6 point par rapport à la même période de l'année 2023 pour s'établir à 76,7%.

Les exportations des industries agroalimentaires en hausse de 25,4%

La note de l'INS explique que l'augmentation des exportations observée durant les dix premiers mois de l'année 2024 concerne principalement les exportations du secteur des industries agroalimentaires qui ont augmenté de 25,4%, celles du secteur de l'énergie avec une hausse de 23,8% et aussi les exportations du secteur des industries mécaniques et électriques avec un léger rebond de 1,4%. En revanche, les exportations du secteur de mines, phosphates et dérivés ont baissé de 24,8%. Les industries du cuir, du textile et de l'habillement ont par ailleurs connu une baisse de 5,4%.

Par ailleurs, la hausse des importations provient essentiellement de la hausse des importations des produits énergétiques avec une augmentation de 13,4%, des biens d'équipement (+4,6%) et des biens de consommation (+5,2%). Toutefois, il est à signaler que les importations de certains produits ont enregistré une baisse comme au niveau des matières premières et demi-produits, avec -4,3% et les produits alimentaires avec -12,5%.

Hausse des exportations tunisiennes vers l'Algérie de 43,9%

Selon les dernières statistiques disponibles, le marché européen continue à être la première destination pour les exportations tunisiennes. Ce marché absorbe 69,4% du total de nos exportations. Les exportations tunisiennes vers cette partie du monde restent quasi stables avec une très légère hausse de 0,2%. «Cette évolution est expliquée, d'une part, par la hausse de nos exportations vers plusieurs partenaires européens, tels que l'Italie avec une hausse de 4,2%, l'Espagne (+9,8%) et l'Allemagne (+0,5%)», mentionne la note de l'INS. Selon la même source, d'autres marchés comme la France et les Pays -Bas ont connu des baisses respectives de 2,2% et de 28,6%.

Les exportations tunisiennes vers le monde arabe ont baissé avec la Libye de 12,4%, le Maroc de 14,1% et l'Egypte de 6,9%. Avec l'Algérie, les exportations tunisiennes vers ce marché augmentent de 43,9%.

En ce qui concerne les importations tunisiennes depuis le marché de l'Union européenne, elles représentent 43,4% du total de nos importations. Elles ont enregistré une hausse de 1,8% pour s'établir à 29.209,5 MD. Les importations en provenance de l'Allemagne ont augmenté de 11,1%, de 7,2% de l'Espagne et de France de 0,6%. En revanche elles ont baissé avec l'Italie de 2,8%, des Pays Bas de 9,9% et de la Belgique de 13,9%. Les importations en provenance de Chine ont augmenté de 4,7%, de l'Inde de 2,5% et de la Suisse de 17,3%.