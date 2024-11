Tunisie: Expatriés - Khaoui vers Sivasspor

Le milieu offensif tunisien va probablement évoluer en Super Lig

Saif-Eddine Khaoui est toujours sous les radars de Sivasspor, club preneur, l'été dernier. La formation turque est ainsi revenue à la charge pour convaincre le milieu offensif tunisien de jouer en Super Lig.

Les choses semblent même s'accélérer avec un joueur qui devrait bientôt s'envoler vers la Turquie pour finaliser et débuter les répétitions avec son nouveau club.

Enfin, volet détails du contrat, Khaoui, 29 ans et désormais ex-sociétaire de Khor Fakkan des Emirats Arabes Unis, s'engagerait pour deux saisons et demie. Notons que, depuis la fin de contrat avec Khor Fakkan en été 2024, l'ancien pensionnaire de l'OM, Troyes, Tours, Clermont et Caen, n'avait pas trouvé de club preneur. Sur Transfermarkt, le joueur est coté 1,2 million d'euros.

Amor Layouni ne part pas

Amor Layouni a honoré comme il se doit son contrat avec le BK Hacken, club qu'il avait rejoint en juillet 2023 en provenance de Vålerenga. Ainsi, l'international tunisien de 32 ans affiche des stats intéressantes avec 10 buts et 3 passes décisives en 24 rencontres, toutes compétitions confondues. Restera-t-il en Suède cependant ? Le Tunisien n'a pas fait mystère de son avenir proche en affirmant qu'il allait poursuivre avec Häcken en visant la Coupe de Suède et l'Allsvenskan (championnat). Sous contrat jusqu'en hiver 2026, Layouni est valorisé 800.000 euros sur Transfermarkt.

Der Zakarian se livre sur Khazri

«Cela fait un an et demi que je me bats avec lui pour qu'il perde huit kilos», Der Zakarian n'a pas mâché ses mots en abordant Khazri.

Remercié par Montpellier il y a quelques jours pour insuffisance de résultats et une peu envieuse place de lanterne rouge de L1, Michel Der Zakarian s'est lâché à propos de Wahbi Khazri et Téji Savanier en affirmant que cela faisait un an et demi qu'il se battait avec eux pour qu'ils perdent du poids mais a ensuite abandonné l'entreprise. «C'est une question de volonté personnelle, et eux ne veulent pas maigrir, ils pensent qu'ils sont bien à ce poids-là.

Non, ce sont des athlètes en face, tu ne peux pas avoir cinq, voire huit kilos en trop», avait déclaré le coach sur les colonnes de So Foot. Quant à Khazri, le départ de Der Zakarian lui a, semble-t-il, été profitable puisque l'ex-capitaine du Team Tunisie est à créditer d'une master-class récemment face à Brest.