Tunisie/Madagascar: Madagascar joue sa dernière carte - Plus rien à perdre...

Virtuellement éliminés de la course à la qualification pour la CAN 2025 au Maroc, les «Barea» joueront leur va-tout. Ayant perdu au bout du temps additionnel à l'aller face à la Tunisie, les Malgaches n'ont plus le choix que de gagner et espérer.

C'est une équipe sans vedettes qui constitue le onze malgache, mais qui n'en a pas moins un jeu collectivement plutôt équilibré même si logeant à la dernière place. Comme joueurs de talent, principalement l'Auxerrois Rayan Raveloson, 27 ans, et le sociétaire de l'Union St-Gilloise, Loïc Lapoussin, 28 ans, ont un standing de jeu au-dessus de la moyenne. Ce dernier reste à la disposition du club belge et sera absent pour cette nouvelle empoignade.

Si les deux tiers de l'effectif jouent en Europe, la plupart jouent en France et le reste au championnat local. Autre nom connu, celui de l'attaquant Hakim Abdallah qui joue au Dinamo Bucarest et qui compte 14 capes et 1 but en sélection.

L'avant-centre Warren Caddy, qui joue en D2 suisse avec Lausanne Ouchy (7 buts cette saison), est le fer de lance en attaque, mais il n'a toujours pas inscrit le moindre but en 5 sélections. A noter que deux joueurs, Ponti et Morgan, évoluent au même club, l'US Orléans en National (D3/France). Pour ce match, l'entraîneur Romuald Rakotondrabe devrait finalement compter sur le retour de Thierno Millimono, Arnaud Andrianantenaina et Sandro Tremoulet. Ce dernier a été titularisé en défense centrale lors de la défaite face à la Gambie.

A noter que l'ex-portier d'Auxerre, Sonny Laiton, est sans club depuis le 1er juillet 2024, mais continue de bénéficier de la préférence de son coach en sélection. Toujours en défense, Louis Démoléon qui officie à Enna Calcio en Série D (D4 italienne) et Radoniaina Rabemanantsoa disposent également de la confiance du coach «Roro». Enfin pour l'anecdote, le milieu axial franco-malgache, Clément Couturier de Villefranche en National, n'avait pas joué la manche aller, mais devrait avoir une chance de débuter dans ce match.

Sachant qu'il a inscrit un but dans cette campagne éliminatoire CAN 2025. Enfin, le vieux briscard Charles Andriamahitsinoro, appelé Carolus, qui a la double nationalité malgache et algérienne, constitue à 35 ans la petite sensation. Il a marqué l'unique but face aux Comores, lui qui compte 41 sélections internationales et 11 buts avec les Barea.

Vaincre ou périr

Désormais, les Malgaches n'ont plus d'option que de gagner pour garder une chance de se qualifier lors du dernier match face aux Comores. Un match nul serait quasiment synonyme d'élimination. A noter que la Fédération malgache de football réclame une victoire sur tapis vert au cours du dernier match perdu face à la Gambie, suite à une plainte qui attend une réponse de la CAF. En attendant, la Tunisie a les faveurs des pronostics pour gagner la 5e rencontre consécutive de son histoire face à Madagascar.

Les 4 matchs précédents ayant été soldés sur 4 victoires tunisiennes respectivement en 2000 : 1-0, 2001 : 2-0, 2019 : 3-0 et la manche aller 1-0 il y a 2 mois. Soit 7 buts pour les Aigles de Carthage contre zéro pour les Barea.