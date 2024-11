Tunisie: Le pays renforce ses infrastructures hydrauliques avec cinq nouveaux barrages

Dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2025, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a annoncé jeudi 14 novembre 2024 la programmation de cinq nouveaux barrages dans le cadre d'un programme national visant à améliorer le taux de remplissage des ressources en eau de surface, estimé actuellement à 93 %. Les barrages concernés sont ceux de Tasa, Er-Raghai, Mallah El-Alawi, Siliana 1 et Boulaaba.

Le ministre a aussi précisé que cinq autres barrages étaient en cours de réalisation, notamment Mellègue, Saïda, Kalaa Kebira, Douimis et Khalléd.

Il a souligné que les ressources en eau de surface jouent un rôle vital pour la durabilité de la vie et le développement économique, face aux défis grandissants de l'eau depuis le début du 21e siècle. Dans ce contexte, des projets de transfert d'eau et de renforcement des barrages ont été réalisés, incluant la dessalination des eaux des barrages de Nebhana et Siliana, ainsi que le transfert de l'eau du barrage de Barbera vers les gouvernorats du Kef et de Siliana.

Concernant l'approvisionnement en eau potable, le ministre a révélé qu'il atteint 95,2 % dans les zones rurales à la fin de 2023, dont environ 54,6 % est assuré par la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (Soned). Plus de 2.400 établissements publics, dont des écoles, des centres de santé et des mosquées, bénéficient de ce service.

Ben Cheikh a également précisé que la gestion des systèmes hydrauliques dans les zones rurales, assurée par les unions des ressources en eau, rencontre plusieurs difficultés dues à la complexité croissante de ces systèmes. Depuis 2006, la gestion des systèmes hydrauliques complexes en milieu urbain a été transférée à la Soned. Un programme est en cours pour transférer 23 systèmes complexes dans huit gouvernorats, parmi lesquels le Kef, Kairouan, Sidi Bouzid, Ariana, Ben Arous, Nabeul, Siliana et Jendouba, dans le cadre du plan quinquennal 2026-2030.

Enfin, pour répondre aux pics de consommation et pallier les déficits en eau, la Soned a lancé un programme incluant la construction de stations de dessalement d'eau de mer. En 2024, les stations de Zarzaitine et Sfax ont été mises en service, avec une capacité totale de 150.000 mètres cubes par jour, répartis entre Zarzaitine (50.000 m³) et Sfax (100.000 m³). Des efforts sont également en cours pour accélérer la réalisation de la station de dessalement de Sousse (50 000 m³ par jour), ainsi que pour renforcer les capacités des stations de Djerba, Zarzaitine, Sfax et Sousse, et étudier l'implantation de stations à Mahdia et Zarzis.