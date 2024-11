Tunisie: «Théâtre, Génocide et Résistance - Vers un Nouvel Horizon Humaniste», colloque: international des JTC24 : Le théâtre face aux tragédies humaines

Dans ce tournant palestinien que connaît aujourd'hui la pensée humaniste internationale, la nécessité d'un théâtre anti-génocidaire est plus que jamais d'actualité, car elle s'inscrit dans un nouvel horizon humaniste qui rétablit le principe d'une humanité libre.

Les Journées théâtrales de Carthage (JTC) s'apprêtent à célébrer leur quart de siècle du 23 au 30 novembre 2024. Rappelons qu'en raison de la conjoncture dans les territoires palestiniens occupés et le génocide qui se poursuit à Ghaza depuis le 7 octobre 2023, le comité directeur de l'édition précédente du festival avait décidé l'annulation des festivités lors des cérémonies d'ouverture et de clôture.

Cette année, les JTC s'inscrivent encore dans un contexte géopolitique dramatique, notamment en Palestine et au Liban, et réaffirment de nouveau leur engagement à confronter les enjeux les plus pressants de notre époque et leur soutien à la cause juste de la Palestine en repositionnant le théâtre comme outil de réflexion, de résistance et de renouveau.

C'est dans ce sens que se tiendra, du 25 au 27 novembre, un colloque international abordant le thème : «Théâtre, génocide et résistance : pour une nouvelle vision de l'humanité» et qui sera au cœur de cette 25e édition.

