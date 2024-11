Tunisie: Lancement de la numérisation des services du Fonds de Transition Énergétique

L'Agence nationale de maîtrise de l'énergie (Anme) a annoncé, jeudi 14 novembre, le lancement de la numérisation des activités du Fonds de Transition Énergétique à partir du 11 novembre 2024.

Cette mesure, selon un communiqué de l'agence, s'inscrit dans le cadre de l'allègement des procédures administratives, de l'amélioration de la qualité des services fournis et de l'optimisation de l'efficacité dans le traitement des différentes demandes émanant des entreprises et sociétés actives dans le domaine des énergies renouvelables.

À travers cette initiative, l'agence vise à délivrer des certifications pour l'agrément des entreprises dans le domaine de l'installation de centrales solaires photovoltaïques pour la production d'électricité, qu'elles soient raccordées ou non au réseau, ainsi que l'agrément des centres de formation dans le domaine des centrales solaires photovoltaïques et des prestataires de services techniques dans le domaine de l'énergie photovoltaïque (bureau d'études / ingénieur consultant), en plus de l'homologation technique des capteurs photovoltaïques et des avantages fiscaux pour les équipements photovoltaïques.

À cet effet, l'Anme invite toutes les entreprises et institutions concernées à accéder à la plateforme numérique via le navigateur web www.fte.nat.tn pour télécharger les différents documents relatifs aux demandes susmentionnées.

Dans ce contexte, il est précisé que les entreprises et institutions disposant d'un agrément en cours de validité recevront un mot de passe et un identifiant pour accéder à la plateforme numérique via leur adresse électronique.

Quant aux entreprises souhaitant obtenir un nouvel agrément (même si elles ont déjà déposé une demande d'agrément au bureau d'ordre central de l'agence avant la publication de ce communiqué) ou aux fournisseurs de capteurs photovoltaïques non concernés par l'installation de centrales solaires photovoltaïques et désireux d'obtenir des certificats de conformité technique, ils sont tenus de s'inscrire via la plateforme pour obtenir les informations d'accès.