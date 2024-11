Tunisie: Montazah de Carthage - Un parc désert !

Le deuxième dimanche de ce mois, la Tunisie a célébré la fête nationale de l'arbre. Et, bien sûr, celle de l'environnement et de la nature. Malheureusement, nous sommes contraints d'évoquer le sort d'un espace vert très mal en point et qui n'est autre que le parc urbain de Carthage ou "montazah" de Carthage.

Ceux qui ont bien connu la belle ville de Carthage constatent que les belles images du passé font partie des souvenirs. Il y a quelques décennies, cette cité tranquille offrait un aspect de calme et de sérénité. Tous les espaces publics y étaient ouverts devant tout le monde.

20 ans déjà !

Que s'est-il passé pour que cette cité millénaire se referme, aujourd'hui, sur elle-même et que les citoyens n'aient plus droit d'accès à certains espaces publics. On se rappelle qu'il y avait deux très beaux espaces verts juste à côté de la station du TGM. L'un, jouxtant l'ancienne municipalité, fut cédé à la délégation de Carthage, l'autre transformé en club privé de tennis. Donc, plus aucun accès pour les simples citoyens carthaginois.

