Algérie: Coup d'envoi de la 6e édition du Festival international du tourisme saharien à El Oued

El Oued — Le coup d'envoi de la 6e édition du Festival international du tourisme saharien (FITS) a été donné, jeudi à la wilaya d'El Oued, en présence de plus de 400 participants représentants les différents acteurs et partenaires algériens et étrangers.

La cérémonie du lancement de ce Festival a été présidée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, en présence de cadres et de représentants de différents secteurs concernés et des autorités publiques.

Cette 6e édition, qui s'étalera jusqu'au 17 novembre, verra la participation de plusieurs acteurs et partenaires d'offices locaux du Tourisme, de propriétaires d'hôtels et d'agences de voyages, et d'artisans, outre des pays arabes et africains, entre autres, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye, le Niger, le Mali et le Sahara occidental.

Le programme de ce Festival, organisé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, prévoit des rencontres scientifiques et intellectuelles, des activités folkloriques, des jeux de divertissements et sportifs, des sorties touristiques, ainsi que des expositions de produits artisanaux.

Lors de cet événement touristique, des accords de partenariats et de coopération entre les acteurs et les professionnels dans le domaine du tourisme, d'Algérie et de pays frères participant au Festival, seront signés, outre l'échange d'expériences dans le domaine de la promotion du tourisme saharien lui permettant de contribuer au développement économique durable dans ces régions du sud.