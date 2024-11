Algérie: Merad installe Ahmed Belhaddad nouveau wali de Tébessa

Tebessa — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, M. Brahim Merad, a présidé jeudi l'installation d'Ahmed Belhaddad en sa qualité de nouveau wali de la wilaya de Tébessa en remplacement de Saïd Khelil appelé à assumer le même poste dans la wilaya de Tiaret.

Intervenant lors de la cérémonie d'installation du nouveau wali nommé dans le cadre du mouvement partiel des walis et walis délégués opéré la semaine passée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Merad a affirmé que ce mouvement coïncide avec la célébration du 70ème anniversaire de la glorieuse Révolution libératrice et intervient après le renouvellement de confiance populaire au président de la République pour confirmer sa détermination à poursuivre le processus de développement, les réformes au service du pays et l'amélioration du cadre de vie du citoyen".

Le ministre a relevé à l'occasion que la wilaya de Tébessa qui a bénéficié d'un projet structurant d'extraction et de transformation du phosphate de Bled El-Hadba et son exportation vers les marchés mondiaux, "jouit d'un intérêt majeur de la part du président de la République au regard de son importance pour la relance économique et la création de sources de richesses hors hydrocarbures", ajoutant que cette wilaya "fera l'objet d'une visite durant le second mandat du président de la République pour mettre en service ce projet et ses annexes dont la voie ferroviaire minière".

Après avoir longuement évoqué l'histoire de cette wilaya frontalière et sa position stratégique à l'est du pays avec une bande frontalière de 297 km et quatre postes-frontières, M. Merad a souligné "la poursuite du processus de développement et la mise en oeuvre des programmes de développement au service du citoyen", relevant que le récent mouvement dans le corps des walis "a donné lieu au choix des cadres ayant la compétence pour exécuter cette mission qui leur est confiée afin de créer la dynamique nécessaire".

Merad a exhorté le nouveau wali à "poursuivre les efforts consentis pour rattraper le retard accusé dans nombre de secteurs dans la wilaya de Tébessa", affirmant à ce propos "la nécessité d'accorder tout l'intérêt pour améliorer l'approvisionnement de la population en eau potable qui a requis l'engagement d'un programme d'urgence pour la wilaya à l'instar d'autres wilayas du pays".

Il a également évoqué la vocation agro-pastorale de la wilaya et ses vastes superficies destinées à la céréaliculture, légumes et fruits pour parvenir à la sécurité alimentaire et en faire une wilaya productrice et exportatrice, abordant aussi les secteurs de la santé, de l'habitat et des routes, entre autres.