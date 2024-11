Tunis — Avec quinze pièces qui étaient en compétition durant la semaine du 7 au 14 novembre 2024, la deuxième édition du Festival national de théâtre tunisien « Saisons de la Création » organisé par le Théâtre National Tunisien (TNT) en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) et le groupe Microcred, a pris fin dans la soirée de jeudi avec l'annonce, lors de la cérémonie de clôture à la salle 4ème Art à Tunis, des lauréats des six prix de cette édition 2024. La pièce "El Bakkhara" (Toxic paradise) mise en scène par Sadok Trabelsi et produite par le Théâtre de l'Opéra de Tunis (Pôle Théâtre et Arts Scéniques) a remporté le Grand prix de la création théâtrale tunisienne, doté d'une valeur de 30.000 dinars tunisiens.

L'acteur Skander Hentati a décroché le prix de meilleure interprétation masculine (10 000 dinars) pour son rôle dans la pièce "Rawdhat el Ocheq" (Le Jardin des Amants) de Moez Achouri. Quant au prix de la meilleure interprétation féminine (10 000 dinars), il a été attribué à l'actrice Nadia Belhaj pour son rôle dans la pièce "Bila Onwen" (untitled) de Marwa Manai produite par le Centre des arts dramatiques et scéniques de l'Ariana.

Le prix de la meilleure scénographie (10 000 dinars) a été décerné à la pièce "Bila Onwen" (Untitled) de Marwa Manai, tandis que le prix du meilleur texte théâtral (10 000 dinars), il a été attribué à la pièce "El Bakkhara" mise en scène par Sadok Trabelsi d'après un texte de Ilyes Rebhi.

Le prix de la meilleure mise en scène (10 000 dinars) a été remporté par le metteur en scène Mohamed Ali Said pour son oeuvre "Iitiraf" (confession), produite par Roua pour la production artistique.

Pour ce qui est des prix d'encouragement décernés par le Théâtre National Tunisien et la fondation Faba aux meilleurs participants des masterclass, et dotés d'un montant global de 4 500 dinars (1500 dinars pour chaque prix), trois prix ont été attribués: le prix de la meilleure photographie attribué à l'étudiante Imen Ghazouani (pour la pièce "Wasaya eddik" de Walid Daghsni), le prix de la meilleure vidéo remis à l'amatrice Nesrine Beni (pour la pièce "Raksat Samaa" de Taher Issa Ben Larbi) et le prix de la meilleure critique théâtrale a récompensé l'étudiant Khalil Ben Hriz pour son article sur la pièce "Bila Onwen" de Marwa Manai.

La soirée de clôture, diffusée en direct sur la chaîne El Wataniya 1, a été marquée par la prestation musicale de l'artiste Lobna Noomen accompagnée de Hedi Fahem à la guitare. Dans un vibrant hommage musical dédié à la résistance et à la résilience notamment des peuples palestinien et libanais, elle a interprété "li Beyrouth" et "yalla tnam" de la diva Fairouz avant de terminer avec un morceau du patrimoine tunisien "keb el foulara" qu'elle a dédié spécialement à la mémoire de la chanteuse, compositrice et activiste palestinienne Rim Banna, captivant ainsi le public par la puissance de sa voix et l'émotion de son interprétation.

Avant la remise des prix, le directeur du Théâtre national tunisien (TNT) a mis à l'honneur l'acteur iranien Mostafa Zamani, invité d'honneur de cette édition, célèbre pour son rôle principal dans le feuilleton historique "Youssef Seddik", un rôle qu'il a joué 20 ans en arrière.

La cérémonie de clôture réhaussée de la présence de la ministre des affaires culturelles Amina Srarfi a démarré avec la présentation de la pièce « Jogging », conçue et interprétée par la comédienne et metteuse en scène libanaise Hanane Hajj Ali. Dans cette oeuvre qui explore les histoires de quatre femmes, dont Hanane elle-même, en tant que « femme, mère, actrice et citoyenne », elle révèle ses rêves et ses craintes les plus intimes, tout en défiant les stéréotypes et les pressions sociales qui pèsent sur les femmes dans le monde arabe.