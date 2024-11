Maroc: Casablanca à l'heure du 3ème Salon 'Moroccan Automotive Technologies'

Casablanca — La 3ème édition du Salon "Moroccan Automotive Technologies" (M.A.T) a été inaugurée, jeudi à Casablanca, sous le thème "Mutation et révolution de l'écosystème de la réparation et maintenance automobile au Maroc".

Ce salon, qui se tient jusqu'au 17 novembre à l'initiative du Groupement Interprofessionnel de l'Automobile au Maroc (GIPAM), met en avant les avancées technologiques et les innovations dans le secteur de la réparation et de l'entretien automobile.

Il accueille près de 150 exposants et s'attend à recevoir plus de 12.000 visiteurs, dont des professionnels du secteur et des passionnés de l'automobile qui découvriront les nouveautés et tendances de l'écosystème de la pièce de rechange.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné que le secteur de l'industrie automobile connaît aujourd'hui une avancée remarquable sur les plans technologique et de la modernisation.

Ce secteur bénéficie d'une place privilégiée et regroupe divers acteurs engagés dans l'approvisionnement du marché national en pièces de rechange pour répondre aux besoins des consommateurs locaux, a-t-il indiqué.

Une industrie nationale intégrée accompagne également ce secteur en pleine croissance, en répondant aux exigences du marché et en offrant des pièces de rechange à des prix compétitifs pour satisfaire les besoins des citoyens, a expliqué M. Mezzour. Cette synergie, a-t-il soutenu, renforce l'autonomie de la production locale et contribue à l'autosuffisance dans ce domaine stratégique.

Et d'ajouter : "Nous aspirons aujourd'hui à soutenir ces acteurs, quelle que soit leur envergure ou leur spécialité, pour garantir que le marché national soit pleinement approvisionné. Nous travaillerons à leurs côtés pour renforcer l'écosystème commercial et industriel des pièces de rechange dans notre pays, dans le but de suivre les évolutions mondiales et d'accroître la compétitivité locale".

Pour sa part, le président du GIPAM, Mohamed El Housni, a fait savoir que le salon M.A.T a pour objectif de mettre à niveau les métiers de l'automobile et de renforcer les compétences des professionnels du secteur à travers des formations spécialisées. En offrant des opportunités de développement, le salon contribue à l'amélioration des qualifications et de l'expertise des acteurs locaux, a-t-il fait savoir.

Une attention particulière est aussi portée à la sensibilisation à la sécurité routière lors de cet événement, en soulignant l'importance des pièces automobiles de qualité, a noté M. El Housni, considérant que ce volet permet d'informer les utilisateurs sur les risques liés à l'usage de pièces de mauvaise qualité et de promouvoir les normes de sécurité au sein du secteur.

En outre, le salon valorise le "Made in Morocco" en renforçant la confiance des utilisateurs envers les produits marocains, une démarche qui vise à soutenir la croissance que connaît actuellement le secteur automobile au Maroc, tout en encourageant la production locale et en consolidant la compétitivité des produits nationaux, a-t-il fait valoir.

Créé en 2017, le GIPAM regroupe une soixantaine d'entreprises, dont les industriels et importateurs de pièces de rechange automobiles, les enseignes de réparation, les spécialistes des lubrifiants et liquides, ainsi que les professionnels de l'outillage et équipements de garages.