Sénégal: ETTU JAMM lance un appel à la paix pour des législatives transparentes et apaisées

Dans le cadre de son programme d’activités en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité ETTU JAMM a organisé, ce jeudi 14 novembre 2024, une conférence de presse dans le but de sensibiliser les citoyens pour une bonne tenue des législatives. L'événement s'est tenu sous la coordination de l'ONG Femmes Africa Solidarité (FAS), basée à Dakar, la capitale sénégalaise.

Dirigée par la présidente Mme Penda Seck Diouf, accompagnée de ses membres, notamment Mme Marième Diop Dieye, Mme Hélène Rama Niang et Mme Seynabou Mbaye, la conférence a débuté par un rappel du contexte politique actuel du pays.

La présidente Penda Seck Diouf a souligné que le Sénégal se prépare à des élections législatives anticipées, prévues pour le dimanche 17 novembre 2024. Cette décision fait suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 87 de la Constitution sénégalaise, qui prévoit les conditions et modalités d’une élection anticipée après la dissolution du parlement.

Depuis 2012, rappelle Mme Diouf, ETTU JAMM s’est distinguée par sa participation active à toutes les élections organisées au Sénégal, qu’elles soient présidentielles, législatives ou locales. La plateforme a également joué un rôle clé dans les activités de sensibilisation, de dialogue, de médiation et d'observation, contribuant ainsi à un processus électoral libre, équitable, transparent et apaisé.

Des élections législatives stratégiques

Pour la présidente, ces élections législatives revêtent une importance stratégique, non seulement en raison de leur caractère anticipé, mais aussi par l’opportunité qu’elles offrent de choisir les représentants du peuple à l’Assemblée nationale. À ce titre, ETTU JAMM appelle à une mobilisation massive et encourage la pleine participation des femmes et des jeunes, afin d’assurer un scrutin significatif, inclusif et participatif.

Mme Marième Diop Dieye a souligné que le rôle d'ETTU JAMM n’est plus à démontrer. "Nous nous dirigeons vers une étape décisive, celle de l’expression du suffrage le jour du vote", a-t-elle affirmé. Elle a ensuite appelé au sens de la responsabilité de tous les acteurs, en insistant sur la nécessité de diffuser des messages positifs afin que, comme à l’accoutumée, le Sénégal puisse vivre des élections apaisées et préserver l’image de paix et de respect de notre pays.

Un appel à la responsabilité citoyenne

Pour chaque membre présent à cette conférence, la priorité est la sécurité, la paix et la sérénité. La réalisation d’un processus électoral serein dépend de l'engagement de tous les acteurs de la société.

Mme Seynabou Mbaye, quant à elle, a exprimé le souhait de revenir sur les fonctions de l'Assemblée nationale (AN), soulignant que c'est à travers cette institution que l’on peut évaluer le type de députés que le peuple souhaite. "Ce qu’il faut pour la population sénégalaise, ce sont des députés qui sont à l’image de la population", a-t-elle déclaré. Elle a insisté sur l'importance de l'assiduité des députés à l'AN, une institution qui joue un rôle clé dans l'élaboration des lois et le contrôle des politiques publiques. "L'AN est le lieu du dialogue politique, et ce dialogue doit se faire sans violence", a ajouté Mme Mbaye.

ETTU JAMM, un acteur clé de la paix et de la démocratie

Composée de 50 organisations féminines de la société civile sénégalaise, ETTU JAMM continue de se positionner comme un acteur central dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la démocratie au Sénégal.