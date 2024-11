Sénégal: Le ministère de la Santé veut promouvoir un environnement favorable aux malades du diabète

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale ambitionne de favoriser l'avènement d'un environnement dans lequel les malades du diabète se sentent soutenus et compris, a déclaré, jeudi, Serigne Mbaye Secrétaire, son secrétaire général.

"Mon département s'engage à mobiliser toutes les ressources disponibles, à encourager l'innovation, et à promouvoir des partenariats solides pour répondre aux divers besoins de notre population. Nous voulons créer un environnement où les personnes vivant avec le diabète se sentent soutenues et comprises", a-t-il déclaré

Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale présidait la célébration de la journée mondiale de lutte contre le diabète dont le thème est "Chaque personne vivant avec le diabète a la possibilité de mener une vie saine". Cette thématique s'inscrit dans la campagne 2024-2026 intitulée "diabète et bien-être".

A propos du thème, il a estimé qu'il s'agit d'un message, un appel clair à l'action, car le bien-être doit être au coeur de notre réponse au diabète.

Il rappelé qu'au Sénégal, selon "les estimations de l'OMS en 2019, 53 % des décès liés au diabète touchaient des personnes de moins de 70 ans, et la prévalence de l'hyperglycémie à jeun atteignait 7%. Une réalité qui impose de renforcer nos efforts pour inverser cette tendance".

De l'avis de M. Mbaye, pour qu'une personne diabétique puisse vivre pleinement et sainement, elle doit pouvoir bénéficier de soins "adaptés, réguliers et accessibles".

À cet effet, il a indiqué que "le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue de renforcer les services de prise en charge du diabète, en particulier au niveau des soins primaires".

"Nous multiplions les efforts pour garantir que chaque Sénégalais, indépendamment de sa situation géographique ou de son statut économique, ait accès aux soins essentiels", a-t-il informé en soulignant dans ce cadre que "des programmes de formation continue sont développés pour les professionnels de santé, afin de les outiller pour une prise en charge optimale des complications liées au diabète".

"Il est également prévu la mise en place d'un programme sur l'éducation thérapeutique pour mieux accompagner les diabétiques", a-t-il ajouté.

D'après Serigne Mbaye, vivre avec le diabète amène à faire face à un "défi émotionnel". "C'est pourquoi il est vivement souhaitable d'encourager et de renforcer les structures de soutien, notamment les groupes de patients et les associations pour atténuer l'isolement et offrir un accompagnement moral aux personnes diabétiques", a-t-il expliqué.

Le bien-être va au-delà du soin médical. Il inclut le sentiment de soutien, de compréhension et de solidarité. "C'est ensemble, en communauté, que nous pourrons changer les regards et soutenir ceux qui en ont besoin", a conclu le Secrétaire général.

Pour sa part, Dr Aloyse Waly Diouf du bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a indiqué "dans la seule région africaine plus de 24 millions d'adultes vivent avec le diabète et 50% ne sont pas diagnostiquées". "Si des mesures urgentes ne sont pas prises, nous prévoyons que le nombre de personnes vivant avec le diabète dans la région africaine va atteindre 54 millions de personnes donc d'ici à 2045", a t-il souligné.

"Il s'agira de la plus forte augmentation prévue dans le monde entier. Le défi est d'autant plus grand que l'Afrique affiche le taux d'investissement dans les soins aux diabétiques le plus faible au monde. Car seulement 1 % des dépenses de santé de la région est consacré à ses soins", a-t-il noté.