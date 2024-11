Madagascar: 60 ans de la mention économie - Une célébration de l'excellence académique

La Mention Économie de l'Université d'Antananarivo célèbre ses 60 ans d'excellence avec des festivités, projets et un réseau d'alumni en formation.

La Mention Économie de l'Université d'Antananarivo fête ses 60 ans d'histoire, de réussites et de contributions au développement de Madagascar. Le programme des festivités, dévoilé par l'équipe dirigeante, souligne l'impact de cette formation sur la société malgache et son avenir prometteur.

Une institution au riche héritage

Créée il y a six décennies, la Mention Économie a su s'adapter aux évolutions et aux défis du contexte malgache, marquant ainsi l'histoire de l'Université d'Antananarivo. « Durant ces six décennies, la filière puis le département et aujourd'hui la Mention Économie a su traverser l'histoire et évoluait avec son temps », déclare le professeur Fanomezantsoa Andriamahefazafy, doyen de la Faculté EGS.

Hommage aux enseignants et étudiants illustres

La Mention Économie est une fierté pour Madagascar, ayant formé d'éminents professeurs et des leaders influents. Holimalala Randriamanmpisoa, actuelle responsable, met en avant « le riche héritage de la Mention l'Économie et son impact sur le développement de Madagascar ». Des enseignants de renom comme Willy Léonard et Pépé Andrianomanana ont marqué des générations d'étudiants.

3 000 étudiants et un réseau d'alumni

Avec ses 3 000 étudiants, 25 enseignants titulaires et 50 vacataires, la Mention Économie se distingue comme une référence académique malgré l'essor des autres instituts. « Nous sommes considérés comme la référence », assure Hery Ramiarison, enseignant et analyste économique. Un réseau d'alumni sera également mis en place pour renforcer les liens entre anciens et nouveaux étudiants.

Programme du 23 novembre : cérémonie et lancement d'un livre

Les festivités débuteront le samedi 23 novembre à 8 heures, à la Cathédrale de l'ESSDEGS. Cet événement inclura la cérémonie de sortie de la promotion Master II Recherche, baptisée « Iray Lia ». Un ouvrage retraçant l'histoire de la Mention Économie sera également publié pour marquer cet anniversaire.

Le 60e anniversaire de la Mention Économie de l'Université d'Antananarivo célèbre l'excellence et le dévouement de cette institution envers la formation et l'avenir de Madagascar. Plus qu'une célébration, c'est un hommage à un parcours qui inspire les futures générations d'économistes et de leaders malgaches.