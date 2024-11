Afrique: CAN 2025 - Les Barea éliminés par la Tunisie

Madagascar s'est incliné 2 à 3 hier face à la Tunisie à Pretoria. Cette défaite expulse les Barea et met fin à leur parcours dans la course à la qualification pour la CAN 2025 au Maroc.

Fin de parcours. Les Barea de Madagascar encaissent leur troisième défaite, en plus des deux matchs nuls, dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Rêve brisé donc pour les hommes de Romuald Rakotondrabe, car une défaite ou un match nul est toujours synonyme d'élimination définitive dans cette course pour la prochaine phase finale de la CAN. La Tunisie a, quant à elle, validé son ticket. Madagascar s'est incliné sur le score de 2 à 3 contre la Tunisie hier pour le compte de la cinquième journée au stade Loftus Versfeld à Pretoria, en Afrique du Sud.

Pour cette rencontre, le coach Rôrô a titularisé trois nouveaux éléments, à savoir le gardien de but Teva Gardies, en remplacement de Sonny Laiton, suspendu après ses deux cartons jaunes contre la Gambie. Il y avait aussi le latéral gauche de l'US Orléans, Morgan Blaise Jean Pierre, et Njiva Rakotoharimalala, qui a fait son retour après des mois d'absence en raison d'une blessure. L'auteur du doublé contre les Comores lors de la 3e journée des éliminatoires du mondial, Rayan Raveloson, a été placé en pointe.

Dès la 5e minute, Njiva a failli ouvrir le score, mais son tir, après un centre de Rayan, a frôlé le poteau tunisien. La Tunisie a répliqué en contre-attaque, et Hamza Rafia a ouvert le score en reprenant un ballon repoussé par Teva (6e). Madagascar a égalisé à la 20e minute grâce à un corner lancé par Rayan, mal capté par le portier tunisien Amanallah Memmiche, qui a marqué contre son camp (1-1).

La même erreur

Njiva a encore une fois manqué le cadre en enchaînant un centre de John N'Zi. La Tunisie a repris l'avantage grâce au but signé Eltaiefl Sayfallah, , qui, échappé dans l'axe, s'est retrouvé seul face à Teva pour conclure (39e). Madagascar a égalisé juste avant la mi-temps (2-2) grâce à une frappe du pied gauche du capitaine Ibrahim Hamada, qui a surpris le gardien tunisien (45e+3). Au retour des vestiaires, le sélectionneur tunisien a remplacé son gardien de but, tandis que Rôrô a aligné El Haradi, qui vient de signer avec le Paris FC, à la place de Njiva. Les deux formations étaient au coude à coude, chacune cherchant la victoire pour obtenir les trois points. Ali Ben Romdhane a raté de peu le but de la victoire, son tir ayant heurté le premier poteau (69e).

À la 80e minute, Lalaina et Tsiry ont respectivement pris la place de John N'Zi et Ryan Ponti. Les dernières tentatives malgaches n'ont plus changé le score. Pire encore, Madagascar a encaissé un nouveau but dans le temps additionnel. Ali Abdi s'est offert le but de la victoire pour la Tunisie, profitant de la mauvaise sortie de Teva, qui a mal capté le ballon (90e+3). Pas de phase finale de la CAN donc pour les Barea. La délégation malgache s'envolera pour le Maroc ce vendredi pour jouer le dernier match contre les Comores. L'autre match de la 5e journée, entre la Gambie et les Comores, se tiendra ce soir au Maroc.

Rôrô démissionne à la tête des Barea A

Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a annoncé sa démission à la tête des Barea A hier, durant la conférence de presse d'après-match, après la défaite contre la Tunisie. Il ne sera donc plus, à partir de ce vendredi, le head coach des Barea pour le prochain match contre les Comores, programmé lundi, et aussi pour les prochaines journées de qualification au Mondial en mars. En revanche, il concentrera désormais ses efforts sur les Barea en préparation des éliminatoires du Chan, dont le deuxième tour est prévu pour fin décembre.

« Cela fait quatre matchs que nous perdons dans le temps additionnel. Je pense que c'est trop. L'équipe en face jouait à dix, mais elle arrivait encore à marquer. Pour moi, c'est l'heure de ma démission. Je déclare que je démissionne demain de mon poste (aujourd'hui) ... Nous avons pu revenir deux fois au score, mais c'était toujours à la dernière minute que nous avons encaissé un but de cette manière ... J'assume mes responsabilités », a annoncé le coach Rôrô. « C'est vrai que nous sommes encore en 3e position pour la qualification à la Coupe du monde. Nous sommes toujours dans la course. Et je souhaite déjà bonne chance au coach qui va me succéder », a-t-il conclu.Serge Rasanda