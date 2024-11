Madagascar: Forum - L'agenda du CEO Summit se précise

Le rendez-vous annuel des présidents de l'Océan Indien se précise. Deux jours d'échanges entre les PDG et les cadres d'entreprises pour arriver à des chances concrètes de créer de la valeur pour les produits des pays de l'Océan Indien.

Créer de la valeur pour l'industrie. « Nous pouvons construire un tissu industriel régional fort avec les spécificités et le savoir-faire de chaque pôle. Il est important de discuter et d'échanger autour des visions communes, des opportunités d'investissement et des stratégies propices à la croissance durable. Car il est un consensus : l'industrialisation est au coeur des préoccupations », partage le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, hier lors d'un point de presse au Novotel Alarobia, dans le cadre de la préparation du CEO Summit.

Les grandes lignes de ce conclave de chefs d'entreprises de l'océan Indien, qui se tiendra à Antananarivo les 5 et 6 décembre prochains se précisent désormais avec un agenda chargé pour les deux jours du sommet. Il est composé de keynotes et panels en séances plénières, ainsi que de tables rondes sectoriels. Des rencontres BtoB et BtoG seront également prévus, avec des sessions particulières, menées par des chefs d'entreprises de renommée sur le continent.

« Cette plateforme permettra non seulement de partage des expériences et des bonnes pratiques, mais également de développer des stratégies conjointes pour relever les défis communs et saisir les opportunités émergentes dans notre dynamique région », explique Tiana Rasamimanana, Président du Syndicat des industries de Madagascar.

Voix commune

Cet événement réunira plus de cinq cents décideurs - dont trois cent cinquante chefs d'entreprises, offrant une opportunité unique de dialogue de haut niveau et de former des partenariats stratégiques. Fédérant les différents secteurs et groupements patronaux de la Grande île et des îles voisines, les contenus des deux jours se concentreront sur les défis et opportunités économiques, environnementaux, humains et technologiques spécifiques au secteur productif afin d'influencer positivement l'avenir économique et social de la région et stimuler la croissance et le développement durable des entreprises.

« Dans un contexte mondial et régional jalonné de défis, une vision et une ambition commune s'imposent pour avancer ensemble. Le bassin sud-ouest de l'Océan Indien est une zone stratégique majeure. Devant ces donnes qui bouleversent le monde, une voix commune doit émerger », confient les organisateurs hier. C'est notamment l'esprit que le CEO Summit veut partager. Cette ambition de croissance partagée fait en effet partie des attentes évoquées par les dirigeants d'entreprises de la région. Des missions de présentation ont été réalisées en octobre, notamment à Maurice et à La Réunion, afin de permettre aux délégations des différentes îles de préparer leur participation à ce sommet.

Pour Madagascar, les participants auront jusqu'à la fin de ce mois-ci pour finaliser leur inscription. La Commission de l'Océan Indien (COI) accompagne également l'organisation de ce CEO Summit. Le renforcement des chaines de valeur régionale ou encore la facilitation du libre-échange figurent parmi les sujets-clés sur lesquels contribuera la COI durant les deux jours de ce sommet, destiné à devenir le rendez-vous annuel incontournable des leaders de l'Océan Indien.