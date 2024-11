Tunisie: 20 pays réunis à Hammamet pour débattre des enjeux de l'alimentation en Afrique

La 2e édition du Salon international des industries alimentaires africaines a ouvert ses portes hier jeudi à Hammamet.

Cet événement réunit plus de 150 exposants et 250 participants venus de 20 pays arabes, européens et africains, sous le thème : "La souveraineté alimentaire en Afrique : solutions et partenariats possibles".

Organisée sous l'égide du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, en partenariat avec les ministères de l'Agriculture et du Commerce, cette édition ambitionne de promouvoir des partenariats internationaux dans les domaines de l'investissement, de l'exportation et des industries alimentaires.

Farid Al-Tounssi, conseiller général de cette édition, a souligné que cet événement constitue une "démonstration économique" axée sur la lutte contre les impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Il a également mis en avant l'importance de renforcer la coopération internationale pour garantir la souveraineté alimentaire des peuples.

Pendant deux jours, les participants découvriront une riche diversité de produits et d'innovations de la part des entreprises tunisiennes, africaines, arabes et européennes.

Trois forums internationaux sont également au programme, abordant des thématiques essentielles telles que la souveraineté alimentaire, les partenariats mondiaux dans les industries alimentaires, et les opportunités sur les marchés d'exportation.