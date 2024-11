Congo-Kinshasa: Budget 2025 - 25% des fonds alloués aux affaires économiques et investissements

Le projet de budget 2025 a alloué un total de 25,02% aux affaires économiques et aux investissements dans les secteurs producteurs.

Selon le document numéro 6 du projet de budget portant sur les prévisions des dépenses, cette enveloppe sera essentiellement investie dans l'agriculture et l'élevage, la pêche, le transport et voies de communication mais aussi les infrastructures et travaux publics.

Le même document renseigne que le secteur de l'agriculture et de l'élevage bénéfice de près de 7% du budget, suivi du transport routier 4,6%; 3,82% pour le développement rural.

La construction des bâtiments et travaux publics prend 2,26%, 2,14% pour l'électricité.

Le domaine de la chasse et celui de la pêche prennent 1,25% et 1,15% pour l'économie générale et échanges.

Les industries manufacturières ou de transformation prennent 0,65% et 0,52% pour l'emploi.

Les transports aérien, fluvial, lacustre et ferroviaire ont moins de 0,60% et 0,41% pour les Postes, télécommunications et technologies de l'information et de la communication.