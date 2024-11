Algérie: SILA 2024 - 'Migrations et expressions culturelles', une conférence animée par les écrivains-romanciers, Akli Tadjer et Kaouther Adimi

Alger — Une conférence intitulée "Ecrivains en dialogue : migrations et expressions culturelles", a réuni, mercredi à la grande salle de conférences de la Safex, deux belles plumes du roman algérien dans un échange d'expériences où l'Algérie était très présente.

Organisée dans le cadre du 27e Salon international du livre d'Alger (Sila: 6-16 novembre) et en célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, cette rencontre a été l'occasion pour les deux auteurs de présenter leurs derniers ouvrages et de parler de leurs expériences d'écrivains et de leurs rapports avec leurs pays et avec les autres.

Très attachés à leur pays, Akli Tadjer et Kaouther Adimi, ont d'abord exprimé leur "bonheur d'être en Algérie et de figurer parmi les invités du 27e SILA", pour étaler ensuite leurs expériences prolifiques respectives, empreintes d'une grande volonté d'écrire et de dire les choses avec beaucoup de tact, d'assurance et de sérénité.

Dans leurs romans, Akli Tadjer et Kaouther Adimi, promènent leurs personnages ailleurs que dans leurs pays d'origine, les faisant évoluer entre Tendresse, humour teinté de malice, mêlés à une cruelle actualité, tout cela saupoudré de la nostalgie des bonbons d'antan.

Publiés chez Casbah, "D'amour et de guerre", "D'audace et de liberté" et "De ruines et de gloire", trois romans constituant la trilogie d'Akli Tadjer, dans lesquels, il se raconte et cultive un antagonisme délibéré avec une dualité permanente entre ses différents personnages.

Devant des personnages d'horizons différents, qui ne se ressemblent en rien, mais réunis dans une même trame, Akli Tadjer entend défendre le droit la différence, gardant jalousement son ouverture et son sourire envers les autres.

Editée chez Barzakh, Kaouther Adimi, est venue avec "Au vent Mauvais", paru après quatre autres titres, dont "Nos richesses" et "Les petits de décembre".

Le 27e Sila, qui célèbre cette année le 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération sous le slogan "Lire pour triompher", se poursuit jusqu'au 16 novembre, avec plusieurs conférences dans différentes thématiques et les exposants de 1007 maisons d'édition issues de 40 pays, dont l'Etat du Qatar, présent en invité d'honneur.

Le 27e Sila ouvre ses portes au public tous les jours de10h00 à 22h00 au Palais des expositions (Safex) aux pins maritimes à Alger.