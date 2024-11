Gabon: Pourquoi Gildas Bekale b'Ondo dit oui au projet de Constitution ?

La campagne référendaire continue de battre son plein. Les partisans du Oui ou du Non continuent d'occuper le terrain pour convaincre les uns et les autres à aller dans les urnes le samedi 16 novembre pour faire triompher ou non, le projet de Constitution à eux soumis. Gildas Bekale B'Ondo, acteur politique, milite pour le Oui massif à cette élection référendaire.

Le Gabon vit un tournant décisif de son histoire. Le coup de Libération du 30 aout 2023 a marqué et marque encore le commun des Gabonais. Ce Coup de libération a entrain le Dialogue national inclusif, qui lui, a conduit à ce projet de Constitution qui va confronter le Oui et le Non, ce 16 novembre.

"Il y a plusieurs raisons qui animent mon choix. Elles sont dues au fait que ce projet de Constitution exprime la volonté du Peuple à travers le Dialogue national inclusif qui a eu lieu dans ce pays. Il y a que nous pouvons enfin vivre l'alternance politique. Elle prévoit en son article 42, la limitation des mandats présidentiels, ce qui est une grande victoire pour tous les combattants de la démocratie. Je suis fier de voter Oui" laisse entendre Gildas Bekale B'Ondo, acteur politique.

Pour cet acteur politique, le projet de Constitution met en avant la cellule familiale, qui elle, est fondamentale. " Prenons par exemple l'article 25, dans le cadre du projet de Constitution gabonaise. Cette disposition met en valeur, l'importance du mariage entre deux personnes de sexes opposés, comme fondement de la famille. Le contenu de cet article garantit sans nul doute, la protection des valeurs sociales et parentales dans une société en quête d'équilibre comme la nôtre." souligne t-il.

Plus que quelques heures et les Gabonais en âge de voter iront, qui pour le Non, qui pour le Oui, pour le triomphe de la démocratie au Gabon.