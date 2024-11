Togo: Kossi Apé'son devient « Ambassadeur » !

En matière de musique d'inspiration traditionnelle au Togo, il est bien l'une des voix qui portent. Lui c'est Kossi Apé'son. L'artiste qui a célébré ses 15 ans de carrière l'année dernière a été fait « Ambassadeur de Paix et de Cohésion sociale » de la Commune de Golfe 1. Ce fut en présence d'un parterre d'artistes mais également des chefs traditionnels du canton de Bè et aussi de son « géniteur spirituel et musical », King Papavi Mensah.

Si au cours de l'évènement, diverses voix ont prodigué de sages et utiles conseils au nouvel ambassadeur pour l'aider à mener à bien ce mandat de deux ans qui lui est confié, d'autres encore dont celui du Maire principal de la Commune de Golfe 1, le Ministre Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, se sont attelées à justifier une telle attention vis-à-vis de l'artiste qui se fait également appeler « Fils du terroir ».

« Les chansons traditionnelles et les chansons de nos territoires véhiculent la paix et la cohésion sociale. Et que, quand vous regardez les prestations d'Apé'son, il incarne cette paix et cette cohésion sociale. Dans les obligations de nos communes, nous devons promouvoir le développement de nos territoires. Le développement, on ne peut en aucun cas le promouvoir sans la paix et la cohésion sociale.

Vous êtes sans savoir que le président de la République nous dit toujours que la paix est un élément fondamental pour le bien-être de chaque togolais. Donc nous avons pris tout cet arsenal pour amener notre artiste à aller vers la population sur le territoire communal pour renforcer cette cohésion sociale et cette paix sans lesquelles nous ne pouvons pas être ensemble pour développer notre commune. C'est l'objectif essentiel que nous venons de donner à Apé'son à travers ce titre d'Ambassadeur de Paix et de Cohésion sociale », a avancé le Maire Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado.

Pourquoi Apé'son ?

Et à ceux qui peuvent se demander pour lui et non quelqu'un d'autre, l'élu local a sa lecture...

« Parce que vous allez remarquer qu'il y a une multitude d'artistes mais l'artiste qui véhicule les chansons du terroir, Apé'son est vraiment imprégné dans cette approche-là. C'est pour ça que le choix est porté sur sa personne vu qu'il assure aussi une sorte de relève du roi King Mensah. Je crois que nous n'avons pas fait un choix vain mais Apé'son peut jouer valablement ce rôle », a-t-il soutenu.

Il tire également des éléments dans l'histoire même du peuple Bè et de ce canton pour étayer son argument. « L'histoire même de notre zone, ça parle beaucoup. Donc le peu que nous avons fait pour rétablir cette cohésion sociale, il faut que quelqu'un joue ce rôle pour qu'on puisse maintenir cette paix et cette cohésion sociale pour travailler pour le développement de cette commune et au bénéfice des 351. 550 âmes qui vivent sur ce territoire », a enfin évoqué M. Gomado.

L'Ambassadeur Apé'son compte sur tout le monde...

Quant à l'heureux choisi, il ne manque pas de mots même si l'émotion été à son comble. Cette attention de la Commune dont il est le digne fils et le digne représentant à travers sa musique traditionnelle, il le place sous le sceau d'une grâce, du travail abattu, du comportemental, mais aussi des mots qui sortent de sa propre bouche.

Et, à tous, il tend grandement la main et ouvre comme il peut, ses bras. « J'avais commencé ce boulot il y a 15 ans. Et ce sont les gens qui m'ont soutenu, jusqu'à ces 15 ans de carrière. C'est grâce à eux que j'existe, c'est grâce à eux que ma musique vit et c'est grâce à eux que je vis ma musique. Donc cette mission n'est pas une mission à laquelle je dois faire face seul.

Je profite de l'occasion pour lancer un appel à mes fans, à tous ceux qui aiment ce que je fais, de m'aider, de m'apporter leur soutien pour que cette mission puisse être menée à bon port », a-t-il développé. Il sait donc compter sur sa communauté. « Je suis le fils de cette commune, et je plus proche des gens de la commune.

C'est ma maison, donc je suis plus proche des gens, c'est des gens avec qui je peux faire des discussions, c'est des gens que je connaisse et qui me connaissent aussi. Là il n'y aura pas de problème, parce que, comme on le dit, la maladie que tu connais ne peut pas te tuer si tu connais son médicament », ce sont là des mots très significatifs de l'artiste.

Ce mandat d'Ambassadeur de Kossi Apé'son a une durée de deux ans. Deux ans au cours desquels il ira à la rencontre des populations avec son message de paix et de cohésion sociale pour aider la Mairie et son exécutif à poursuivre son oeuvre de développement radieux de la commune de Bè Afédomé.