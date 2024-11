Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - La Tunisie bat Madagascar 3-2 et se qualifie - Au bout de la souffrance !

Sans être convaincants, nos internationaux ont composté leur billet pour la phase finale de la CAN 2024 grâce à un joli but d'Ali Abdi. Une victoire à l'arraché qui en dit long sur les défaillances de notre team national. Des choix sont à revoir au niveau du poste de gardien de but notamment.

Encore une fois, Amanallah Memmiche a brillé par ses erreurs à la fois anodines et fatales. Hier encore, l'erreur de Memmiche a failli coûter cher à l'équipe de Tunisie. Encore heureux que Omar Layouni, auteur d'une passe décisive de la droite et Ali Abdi, le défenseur buteur, aient sauvé la mise. Un but de la victoire marqué de la tête par Ali Abdi à la 93' qui a permis à la Tunisie de composter son billet pour la phase finale de la CAN du Maroc sans avoir à attendre la 6e et ultime journée, lundi prochain contre la Gambie.

L'erreur de trop !

Un gardien de but qui marque contre son propre camp, cela ne se passe pas tous les jours sur les terrains de football. Pourtant, Amanallah Memmiche l'a fait hier, alors que la Tunisie menait au score. On jouait la 21' quand le portier tunisien lâcha la balle dans la direction des filets après l'avoir interceptée suite à un corner des plus faciles.

Un but assassin venu contre le courant de jeu. En effet, les choses ont bien commencé pour notre team national avec une ouverture très tôt du score. Un joli but du reste : le portier malgache Teva Gardies dégagea mal la balle suite à un centre de la gauche de Ali Abdi et Hamza Rafia de reprendre directement dans la cage (6').

Malgré le but contre son camp de Memmiche qui a permis aux Malgaches de revenir dans le match, Sayfallah Ltaief a réussi à donner de nouveau l'avantage à la 39' après avoir été servi depuis le centre dans le dos des défenseurs par le nouveau venu en sélection, Hazem Mastouri.

Avec deux si magnifiques buts et une entame réussie, le match devait avoir logiquement une autre tournure, mais c'était compter sans une défense tunisienne prenable.

Car Memmiche allait encaisser un but facile dans le temps additionnel de la période initiale après une balle déviée de Meriah mais mal suivi de notre gardien(45'+3). Et ce n'est pas une surprise si Memmiche a été remplacé par Aymen Dahmen à la mi-temps.

Ali Abdi, encore et toujours...

En deuxième mi-temps, Kais Yaâkoubi a fait des changements qui ont apporté, certes, une plus-value à l'animation offensive. Mais c'est Ali Abdi qui, encore une fois, allait être décisif dans un rôle qu'il perfectionne : un défenseur-buteur.

Dans le temps additionnel (90'+3) et grâce à un centrage millimétré de la droite de Amor Layouni, la tête plongeante de Ali Abdi a offert à la Tunisie sa qualification dans la douleur à la phase finale de la CAN du Maroc et ce, malgré l'expulsion de Wajdi Kechrida à la 89'. Beaucoup de choses sont à revoir franchement !

Tunisie : Memmiche (Dahmen 46'), Talbi, Meriah, Kechrida, Abdi, Skhiri (Mejbri 64'), Laidouni, Rafia (Ben Romdhane 64'), Haj Mohamed (Layouni 46'), Ltaief (Aït Malek 76') et Mastouri.