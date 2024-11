Guinée: Labé - Des cas de décès successifs signalés dans une famille à Koulidara

Dernièrement, des cas de décès en cascade se sont produits dans une famille au quartier Koulidara dans la préfecture de Labé, en Moyenne Guinée. Le dernier cas date de ce jeudi 14 novembre 2024 où la famille a enregistré la quatrième victime alors que la défunte, une fille qui était sortie de la maison juste après avoir pris le petit déjeuner.

Selon le président de conseil du quartier, Ibrahima Sory Barry que nous avons joint au téléphone dans la soirée de ce jeudi, ils sont au nombre de quatre (4) personnes décédées, trois filles et un garçon.

Il explique ce qui s'est passé dans cette famille.

<< La première victime est tombée malade, ils l'on envoyé dans une clinique à proximité, ils l'on consulté, lui donné des soins et on l'a ramené à la maison. Une journée après, elle est décédée. Les autres victimes se sont succédé, la deuxième est décédée le vendredi et la troisième le samedi, mais cette dernière a été victime d'une crise cardiaque, et elle a rendue l'âme sur place. Elle a été enterrée aux environs de 10 heures, elle était de même mère que la deuxième victime. Ils ont dit comme c'est devenue trois (3) personnes, d'envoyer le troisième corps à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de ces décès >>,a expliqué le chef de quartier.

Il poursuit en précisant qu'ils sont en train de mener des enquêtes pour voir si ces victimes n'étaient pas avec une maladie contagieuse.

<< Ils sont en train de faire des recherches. Et aujourd'hui encore ils ont donné le petit déjeuner à cette fille, elle est sortie avec le pain, des moments passés sans nouvelles d'elle. Après ils sont sortis à sa recherche, c'est entre temps qu'ils l'on vus couché sur un véranda, et elle était déjà morte. Nous sommes restés à côté, et nous avons faits appel à la gendarmerie, les services de santé, l'État civil et la justice, tout le monde est venu. Ils sont en train de mener des enquêtes voir s'ils n'étaient pas avec une maladie qui est contagieuse. La famille est parti avec leur nourriture aussi à l'hôpital pour savoir si c'est pas cela la cause >>, précise-t-il.

À préciser que selon le chef de quartier, l'information a été remontée à Conakry, une mission est en route pour partir apporter de l'aide. Les deux derniers corps n'ont pas été inhumés pour l'instant, qu'ils attendent l'arrivée de cette mission.