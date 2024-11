Tunisie: « Prix Tounes Lik » - Quand les jeunes créateurs réinventent le tourisme tunisien

Le secteur du tourisme tunisien, toujours central dans l'économie du pays, prend un tournant résolument moderne avec le lancement de la première édition du concours « Prix Tounes Lik de la meilleure vidéo créative dans le secteur du tourisme ».

Organisé par l'Office national du tourisme tunisien (Ontt), sous la tutelle du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cet événement a culminé le 14 novembre 2024 par une cérémonie de remise des prix en présence de professionnels du secteur touristique, créateurs de contenu, journalistes et médias, partenaires, artistes, représentants ministériels et de nombreux autres invités.

Innovation numérique au service du tourisme

Lancée en 2021 sous le haut patronage du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, l'initiative « Tounes Lik » vise à promouvoir le tourisme intérieur sur les réseaux sociaux. Elle permet aux Tunisiens de redécouvrir les trésors culturels et naturels de leur pays, en mettant en valeur ses quatre grands panoramas : la terre, la mer, la pierre et le désert. Chaque saison, « Tounes Lik » présente de nouvelles destinations, encourageant l'exploration et consolidant son rôle dans la modernisation du secteur touristique.

Dans cette dynamique, le concours « Prix Tounes Lik de la meilleure vidéo créative dans le secteur du tourisme » a été lancé pour stimuler la créativité des jeunes talents tunisiens. Ce concours reflète la volonté de l'Ontt et du ministère de réinventer l'image de la Tunisie à travers l'innovation numérique. En incitant les vidéastes émergents à réaliser des vidéos d'une minute sur des thématiques variées comme le tourisme culturel, alternatif, saharien ou oasien, l'initiative met en lumière la diversité du pays tout en séduisant particulièrement les jeunes générations. Elle soutient les créateurs locaux tout en positionnant la Tunisie comme une destination dynamique et moderne.

Redéfinir l'image de la Tunisie par la vidéo

Face à la concurrence mondiale, le secteur touristique tunisien a compris l'importance de renouveler sa communication. Le concours « Prix Tounes Lik » a invité de jeunes réalisateurs et passionnés du numérique à présenter leur vision de la Tunisie à travers des vidéos d'une minute maximum, couvrant des aspects variés du tourisme, du désert aux oasis en passant par le patrimoine culturel. Chaque catégorie explore une facette unique du pays, des mosaïques antiques de Carthage aux paysages alternatifs loin des circuits touristiques traditionnels.

Lors de la remise des prix, Helmi Hassine, directeur général de l'Ontt, a souligné que ce concours est un levier essentiel dans la stratégie nationale visant à moderniser l'image du tourisme tunisien.

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a quant à lui salué cette initiative, rappelant l'importance de soutenir les jeunes créateurs pour dynamiser l'économie numérique et valoriser le patrimoine tunisien. Le concours permet ainsi de capturer la richesse des multiples visages de la Tunisie moderne, tout en offrant aux participants une plateforme pour révéler leur propre interprétation du pays. Cette démarche contribue activement à la transformation de l'image touristique de la Tunisie à travers des récits visuels contemporains.

En parallèle, l'équipe de la deuxième édition de la campagne « Tounes Lik », comprenant Wajiha Jendoubi, Aziz Jebali, Fatma Bououn, Sahri Bahri, et d'autres, a été primée pour son parcours à travers des lieux emblématiques de la Tunisie, tels que Tataouine, Douz, Tozeur et Nafta. Ce road trip, alliant découverte et activités, a offert aux abonnés une multitude d'idées de voyage pour l'hiver 2023.

Vitrine pour les talents tunisiens en tourisme

La première édition du concours a réuni 112 créateurs venus de divers horizons, chacun offrant une vision unique de la Tunisie. Les catégories de participation ont couvert un large éventail, du tourisme alternatif, avec 46 candidats explorant des destinations moins connues comme les éco-lodges et le tourisme rural, au tourisme saharien et oasien, avec 25 participants mettant en valeur les majestueux paysages du désert et des oasis. D'autres ont choisi de mettre en avant le tourisme culturel, révélant les trésors historiques et les traditions locales du pays.

Les 122 vidéos en compétition ont été jugées par un jury qualifié, composé de Zied Litayem, réalisateur, Amel Djaiet, journaliste et responsable de communication, Houssem Boukef, directeur de l'ESAC, Nabil Chokmani, expert en tourisme saharien et Aïda Rais, docteure en Sciences et Pratiques des Arts.

Ces experts ont eux aussi été honorés lors de la cérémonie pour leur contribution à la promotion du tourisme et de la culture tunisienne. Le concours a également bénéficié d'un soutien actif de la communauté Tounes Lik, qui a participé à la sélection des gagnants via un vote en ligne, avec plus de 4.500 votants.

Dans le domaine du tourisme saharien, le Premier prix de 20.000 DT, attribué par l'Ontt, a été décerné à Achref Babba, suivi d'Anis Boukhris, qui a remporté le Deuxième prix de 10.000 DT (offert par Ooredoo), et Achref Ben Hassine, qui a obtenu le Troisième prix de 5.000 DT, décerné par HTN Hollywood.tn. Les gagnants ont su capturer l'essence du désert tunisien, sublimant ses paysages avec une approche moderne et poétique.

En tourisme culturel, Mohamed Amine Ben Brahim a décroché le Premier prix avec sa vidéo mettant en lumière la richesse historique du pays, tandis que Malek Ghabri, lauréat du Deuxième prix, a proposé une vision inédite des mosaïques de Carthage. Le Troisième prix est allé à Chedi Hammouda, pour son regard vibrant et neuf sur le patrimoine tunisien.

Dans la catégorie du tourisme alternatif, Hassen Gharmoul a remporté le Premier prix pour sa vidéo sur la Tunisie méconnue, loin des sentiers battus. Ismail Ahres et Dhia Hassouna ont respectivement décroché les Deuxième et Troisième prix pour leurs créations dévoilant des aspects inédits du pays.

Enfin, un prix spécial du jury a été attribué à Rayen Bedoui, créateur de drones, pour son innovation technologique et son impact sur l'industrie du tourisme.