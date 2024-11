Tunisie: GCER maintient sa certification MSI 20000

COFICERT annonce le maintien de la certification de la société GCER à la norme internationale MSI 20000 dédiée à la qualité de la situation financière des entreprises et des institutions.

Après avoir obtenu son premier certificat MSI 20000 en 2021 dans le cadre d'un programme de valorisation du portefeuille de la CDC, l'entreprise GCER, fleuron stratégique des participations du fonds CDC, confirme sa conformité continue au standard international de qualité financière. Cette certification s'inscrit dans la vision de la CDC d'améliorer et de consolider les bonnes pratiques en matière de gouvernance financière des structures qu'elle finance.

M. Mohamed BOUASSIDA, Président-Directeur Général et fondateur de GCER, leader régional dans les équipements d'infrastructure en matériaux composites et thermoplastiques, a reçu le certificat de conformité de la part d'une délégation officielle de COFICERT France, conduite par Mme Anne Guerbé, Vice-Présidente de l'organisme, accompagnée par Cristian Mocanu et Souheil Skander.

Diffusée et régulée par l'IGSF, la norme MSI 20000 renseigne sur la qualité de la situation financière des entreprises et des institutions. L'approche d'évaluation repose sur deux axes : la mesure de la solidité financière d'une part et celle de la performance financière d'autre part. Le certificat MSI 20000 se présente comme un indicateur de référence pour les opérateurs économiques et financiers en quête de repères fiables et indépendants en matière de solvabilité, de rentabilité et de résilience.

La certification MSI 20000 vient appuyer le développement des activités de GCER à l'international et conforter sa position d'acteur de référence sur son secteur et auprès de son écosystème ; une initiative venant consolider les efforts engagés par GCER pour se maintenir au niveau des standards internationaux dans le cadre de ses activités d'exportation soutenues. Ces efforts s'inscrivent dans le prolongement de son projet de certification global, incluant les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et NSF/ANSI61.