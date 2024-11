Tunisie: Entrée en seconde mi-temps - Laayouni, l'homme qui tombe à pic !

Une belle performance pour ce joueur élégant et infatigable.

On était habitué à le voir jouer plus en soutien d'attaquant de pointe, voire d'attaquant de pointe, Omar Laâyouni a carrément évolué hier en tant qu'attaquant du couloir droit avec le rôle d'animateurs de ce côté à la place de Hadj Mohamed. Mission accomplie parfaitement, car c'était le joueur le plus en vue pendant toute cette seconde mi-temps. Cœur, vitesse, dribbles et tant de centres en retrait dont le dernier a amené le but salvateur de Abdi, Laâyouni a fait bonne figure.

Et à chaque fois qu'il avait le ballon, on sentait que quelque chose allait se produire. D'ailleurs, le jeu de la sélection a été plus tourné vers la droite grâce à l'entreprise de Laâyouni et de Kechrida. Ce dernier, expulsé, on a vu Laâyouni peser par ses dribbles pour compenser l'infériorité numérique et aider à marquer le troisième but.

C'est le match-tournant de ce joueur en sélection, car ses quelques apparitions précédentes n'ont pas été bien rayonnantes. Il est de ces matches, de ces prestations qui font installer un jouer en sélection. Et Laâyouni a bien mis les pieds à l'étrier hier. A lui maintenant de confirmer.