Tunisie: Le Forum « Construction Durable au pays » fait place à l'innovation écoresponsable

Le Salon international de la Construction et du Bâtiment Carthage 2024 accueillera, du 18 au 21 novembre, le Forum « Construction Durable en Tunisie » au Palais des Expositions du Kram.

Cet événement, organisé en partenariat avec des acteurs clés tels que l'Anme, Tunisia Green Building Council, et les ordres des Architectes et des Ingénieurs Tunisiens, se présente comme une plateforme incontournable pour repenser le futur du bâtiment en Tunisie.

Professionnels, experts et investisseurs du secteur échangeront sur des thématiques variées, allant de l'efficacité énergétique à la décarbonation des constructions, en passant par l'habitat abordable et durable. Plus de 30 sessions et tables rondes aborderont les enjeux liés aux solutions bas-carbone, aux certifications environnementales et aux défis climatiques.

Deux événements parallèles, organisés par l'Anme et le ministère de l'Enseignement Supérieur, mettront en lumière les nouvelles réglementations thermiques et les métiers d'avenir dans le domaine. Avec plus de 200 exposants et 40.000 visiteurs attendus, le Salon Carthage 2024 s'annonce comme un rendez-vous majeur pour le secteur, tourné vers l'innovation et la durabilité.