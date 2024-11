Congo-Kinshasa: Beni - Remise en ondes grâce à la MONUSCO, la RTNC veut changer le regard sur le handicap

communiqué de presse

La Radio-télévision nationale congolaise (RTNC) a redémarré ses émissions depuis juillet dernier grâce au financement d'un projet à impact rapide (QIP) destiné à remettre en ondes sa sous-station de Beni.

Pour information, elle avait été réduite au silence en 2019, faute de locaux et de moyens logistiques. Depuis sa reprise de service, la rédaction, ravie d'avoir retrouvé un outil de travail, a décidé, en plus d'informer utile, d'informer avec humanité. C'est ainsi qu'elle a inclus dans ses programmes une émission dédiée aux personnes vivant avec handicap. Le programme a une ambition : faire évoluer le regard sur le handicap dans une région où les personnes vivant avec handicap sont souvent marginalisées.

Désormais, chaque mardi à partir de 9 heures, la station diffuse pendant une heure « Échos de la personne handicapée ». Un magazine qui donne la parole aux personnes vivant avec handicap. Discrimination à l'embauche, accès difficile aux bâtiments publics ou privés, remarques désobligeantes... Autant de sujets abordés avec les auditeurs au cours de ce programme diffusé dans les deux langues les plus parlées localement : swahili et nande.

« Cette émission vise à faire entendre la voix des personnes handicapées, à défendre leurs droits et à mettre en avant leurs talents, car elles subissent souvent des discriminations et sont écartées des programmes socio-économiques. Grâce à cette émission, un changement est perceptible : il y a une meilleure compréhension du handicap », explique Jean-Bosco Kambere, coordonnateur d'une association locale de personnes vivant avec handicap et initiateur de l'émission.

Une tribune pour changer des vies

« Echos de la personne handicapée » est également une tribune où s'expriment des hommes et des femmes décidés à vaincre le défaitisme et le renoncement. Alain Katungo est une personne vivant avec handicap ; il témoigne de l'impact que cette émission a eu dans sa vie : « Cette émission m'a beaucoup aidé. Avant, je me sentais désespéré, mais les thèmes abordés m'ont redonné espoir. Aujourd'hui, je suis commerçant ».

Celui qui affirme que sa vie a changé grâce à « Echos de la personne handicapée » invite les personnes en situation de handicap à ne pas se laisser gagner par le fatalisme. Il en est désormais convaincu : les personnes vivant avec handicap peuvent réussir et prendre leur destin en main. « Je suis né sans handicap, relate Alain. C'est à l'âge de 16 ans que je suis devenu handicapé. J'ai connu un problème au niveau du pied, ce qui m'a plongé dans le désespoir au vu de mon âge. C'est en écoutant cette émission que j'ai demandé à mes parents de me donner une petite somme d'argent pour mon auto-prise en charge. Aujourd'hui, je vis de mes propres ressources ».

A la RTNC, on se félicite de la réussite de ce nouveau programme qui, comme on le constate, fait évoluer les mentalités. La MONUSCO avait financé la remise en ondes du média public dans le but de favoriser le pluralisme de l'information et la lutte contre la désinformation. Elle a d'abord offert quatre conteneurs, puis financé pour près de 47 000 dollars américains les travaux d'aménagement desdits conteneurs, leur équipement en matériel (dictaphones, ordinateurs, tables, chaises, imprimantes, onduleurs, panneaux solaires, etc.). Force est de constater que les résultats vont au-delà de l'espérance.