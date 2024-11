Ile Maurice: L'association des artistes fera servir une mise en demeure à Kobita Jugnauth

En raison de propos dégradants envers les artistes que l'on peut entendre dans une des bandes sonores de Missie Moustass, l'association des artistes envisage de demander des dommages à Kobita Jugnauth après une rencontre avec le nouveau ministre des Arts et du patrimoine culturel.

L'association des artistes mauriciens avait exprimé sa vive indignation par rapport aux propos jugés dégradants et insultants à l'égard des artistes et attribués à Kobita Jugnauth dans une bande sonore de Missie Moustass, diffusée sur la chaîne YouTube. Ces propos, qui ont connu une importante circulation, ont non seulement heurté les artistes mais ont aussi affecté l'ensemble de la population, créant un climat de colère et de désapprobation.

Face à cette situation, après une conférence de presse, les artistes envisagent de réclamer des dommages pour le préjudice moral et financier subi. Depuis deux ans, ils n'ont pas pu organiser de concerts car leurs demandes de permis étaient toujours rejetées. Les restrictions concernant les permis pour la tenue de concerts auraient gravement affecté le secteur artistique, engendrant des frustrations parmi les professionnels de la culture et limitant leurs possibilités d'exercer leur métier.

L'association des artistes, représentée par Me Kaviraj Bokhoree, n'a pas encore formellement envoyé de mise en demeure à Kobita Jugnauth. Toutefois, cette action devrait suivre dans les prochains jours. Selon Me Bokhoree, une réunion urgente est également en préparation avec l'élu.e qui sera nommé.e ministre des Arts et du patrimoine culturel afin de trouver des solutions durables et de protéger les intérêts des artistes. Ces derniers espèrent obtenir réparation pour les dommages causés par les propos tenus dans cette bande sonore, qui, selon eux, sapent leur dignité et leur engagement. Ils demandent que les autorités prennent conscience de la nécessité de valoriser la culture et de respecter ceux qui la font vivre.