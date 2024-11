Ile Maurice: L'heure des départs est arrivée

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a tenu une réunion avec les élus de l'Alliance du changement hier, pour ensuite rencontrer la presse. Le chef du gouvernement a parlé des changements survenus depuis mardi et ce à quoi il fallait s'attendre. L'ancien commissaire de police, Anil Kumar Dip, étant parti de son propre gré, c'est un nouveau haut gradé qui assure l'intérim. «Nous avons un chef de la police qui assume temporairement cette responsabilité. Je me suis basé sur l'ordre hiérarchique au sein de la police. Je nommerai un nouveau commissaire de police. Navin Beekarry, mo espere ki li out. J'espère qu'il est au courant de ce qu'il doit faire. Quelques-uns ont eu la décence de démissionner. J'espère qu'ils comprendront qu'ils doivent démissionner. Sinon, nous prendrons des actions», a insisté le Premier ministre.

Ainsi, les nominés politiques occupant des postes clés doivent quitter leur poste. À une question de l'express sur la possibilité qu'il leur accorde un délai pour partir, Navin Ramgoolam a été bien précis : «Je leur conseille de partir le plus vite que possible.» Son message ne peut pas être plus clair. Cette pratique est courante à l'arrivée d'un nouveau gouvernement. De ce fait, Navin Ramgoolam veut que quand son cabinet sera finalement constitué, il pourra nommer des hommes de confiance à la tête des institutions, sans être gênés par les proches de Pravind Jugnauth.

Il n'y a pas que Navin Beekarry, de la Financial Crimes Commission, qui est toujours en poste. Plusieurs nominés du Mouvement socialiste militant n'ont pas encore fait leurs cartons. À titre d'exemple, Harvesh Seegolam est toujours gouverneur de la Banque de Maurice. Cependant, dans son cas, dit-on, il ne peut pas quitter la tête de la Banque de Maurice sans qu'il y ait un successeur pour qu'il n'y ait pas un effet domino sur le marché boursier par exemple. Quand il démissionnera, ses adjoints devraient lui emboîter le pas. Toujours dans le secteur financier, Carine Charlette-Katinic est toujours à la Financial Intelligence Unit. Quant à Roshan Boodhoo, qui était à la tête de Financial Commission Services, il a soumis sa démission hier.

Par ailleurs, bien que Navin Ramgoolam ait déclaré qu'il y avait un nouveau directeur de la Mauritius Broadcasting Corporation, il nous revient que le titulaire n'a pas encore démissionné, mais qu'il a tout simplement pris un congé maladie. Durant la campagne électorale, Navin Ramgoolam avait critiqué le rôle de Vikram Jootun, le directeur de la Mauritius Film Development Corporation, également réalisateur de diverses vidéos de propagande visant le leader du Parti travailliste.

Le nouveau Premier ministre avait également évoqué le rôle joué par Dinay Reetoo, membre du conseil d'administration de la Mauritius Revenue Authority et de l'Information and Communication Technologies Authority. Il est aussi le chairman de la Financial Intelligence Unit. Nous ne sommes pas en mesure de préciser s'il a démissionné. D'après une source proche de l'Alliance du changement, le nouveau gouvernement s'attend à ce que les ambassadeurs et les hauts-commissaires plient bagage dans les prochains jours. Dans l'éventualité où les nominés politiques ne partent pas, diton, le gouvernement appliquera la section 113 de la Constitution qui lui donne droit de renvoyer des nominés politiques après des élections.

La constitution du nouveau cabinet en cours

Le futur adjoint du Premier ministre, Paul Bérenger, a demandé l'indulgence des 60 élus de l'Alliance du changement, leur expliquant qu'il serait difficile de nommer tout le monde ministre. «Je vous demande de comprendre. Tout le monde ne pourra pas devenir ministre. C'est la prérogative du Premier ministre. Nous travaillons également sur la nomination d'un speaker. Ce sera fait dans les prochains jours», a-t-il. À l'heure des questions à la conférence de presse d'hier, Navin Ramgoolam a précisé que la liste de ministres serait prête dans quelques jours. Il n'a pas voulu dire à quel pourcentage cette liste était prête. Cependant, il a confirmé la nouvelle de «lexpress.mu» à l'effet que Gavin Glover sera le nouvel «Attorney General» à la fin de ce mois, mais qu'un élu du gouvernement occuperait ce poste temporairement.

Suresh Seebaluck fait son retour

Suresh Seebaluck fait son retour aux côtés de Navin Ramgoolam comme secrétaire au cabinet. Il remplace Premode Neerunjun qui avait été nommé en janvier 2023 par Pravind Jugnauth. Suresh Seebaluck est un habitué des rouages gouvernementaux. Il était chef de la Fonction publique sous Navin Ramgoolam, pour ensuite céder sa place à Suresh Seebaluck en janvier 2015.