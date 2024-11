Congo-Kinshasa: Goma - L'ARE délivre à NURU SASU un certificat de conformité pour une centrale de 1,3 MW

Le Pool Est de l'Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité (ARE) de la République Démocratique du Congo a procédé, lundi 11 novembre 2024, au nom de Madame le Directeur Général de cet Etablissement public, Prof. Sandrine MUBENGA NGALULA, à la délivrance d'un Certificat de conformité de la Centrale solaire photovoltaïque hybride de Goma1, d'une capacité opérationnelle de 1,3 MW.

Située à Ndosho, cette Centrale est destinée à desservir plus de 2.172 ménages, soit près de 13.000 personnes.

L'heureux bénéficiaire de cette certification, à savoir l'opérateur NURU SASU, a reçu le Certificat ainsi émis par l'entremise de son Directeur Général M. LOBO NGUMBA Aimé. Cette délivrance du certificat est consécutive à un contrôle minutieux des installations par un Expert indépendant dûment recruté et mandaté par l'ARE en vertu des textes juridiques applicables.

De plus en plus, l'ARE certifie la conformité des installations de production de l'électricité, ce qui a pour retombée l'augmentation de la capacité de fourniture électrique et par ricochet le nombre de bénéficiaires de ladite énergie.

Parmi les missions importantes de ce jeune Etablissement figurent notamment la promotion du secteur de l'électricité, l'émission des avis sur les demandes de permis et propositions tarifaires du secteur de l'électricité, la protection des consommateurs et le règlement des différends entre opérateurs ou entre ceux-ci et leurs consommateurs.

Depuis l'opérationnalisation de l'ARE, son Directeur Général poursuit sans désemparer le déploiement de celle-ci à travers le territoire national, lequel a déjà enregistré trois (3) Pools, qui sont opérationnels dans les parties Centre, Est et Sud de la République.

Dans un proche avenir, selon la planification faite par Docteur Sandrine MUBENGA, les parties Nord et Ouest seront également couvertes.

En termes d'approvisionnement national en électricité, la production annuelle en 2020 était de 12460 Gwh et, en 2023, celle-ci est passée à 15 800 Gwh - une augmentation de plus de 22%.