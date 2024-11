Congo-Kinshasa: Sécurité et modération des contenus sur Tik Tok - Patrick Muyaya exige la fin de la recréation !

Dans son mot, lors d'un atelier portant sur la sécurité et la modération des contenus sur Tik-Tok, mercredi 13 novembre dernier, à Fleuve Congo Hôtel, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a passé un message d'interpellation collective. Il est, totalement, pour un usage responsable des réseaux sociaux en RD. Congo.

Devant les participants, conviés à cet atelier stratégique, il a tapé du poing sur la table, appelant à des actions concertées pour barrer la route à l'immoralité qui, généralement, alimente, sur la toile, la dépravation des moeurs, et conduit les plus jeunes à la dérive.

"La croissance rapide des plateformes numériques et de TikTok en particulier, offre des opp ortunités sans précédent d'expression, de créativité et de connexion en particulier pour notre jeunesse. Cependant, elle pose également des défis nouveaux en matière de sécurité en ligne, de protection des données et de lutte contre les contenus inappropriés. En tant qu'autorités publiques, nous avons le devoir de protéger nos concitoyens et de promouvoir des environnements numériques où chacun peut interagir en toute sécurité et de veiller à ce que ces espaces restent sûrs, inclusifs et respectueux", a insisté, dans son allocution, le Porte-parole du Gouvernement.