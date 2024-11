Gambie: Des parties de l'accord sur le port maritime de Sanyang divulguées

Mr Ousman Jobarteh, directeur général de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA), a révélé que la GPA a conclu un contrat de concession avec un investisseur turc en vue de construire un nouveau port en eau profonde à Sanyang.

Ces développements, a-t-il dit, visent à améliorer le rendement du port et à garantir que le port de Banjul reste pertinent dans un environnement portuaire de plus en plus compétitif.

Mr Jobarteh s'est exprimé lors de la conférence de presse périodique du gouvernement tenue au Sir Dawda Conference Centre. Il a révélé qu'en vertu de l'accord, « la première phase sera livrée dans un délai de six ans. Ensuite, l'ensemble des opérations portuaires sera transféré de Banjul à Sanyang. »

Il a révélé que l'accord de concession à Sanyang porte sur une période de 30 ans. « Les principaux points forts de cet accord de concession sont que le gouvernement conservera tous les actifs fixes de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA). L'investisseur est également tenu et engagé à fournir toutes les ressources financières nécessaires à la réalisation de cette amélioration de l'infrastructure ».

« Le gouvernement n'a pas investi ou contribué financièrement à ce projet», a-t-il ajouté. Toutefois, il s'est empressé d'ajouter que le gouvernement gambien détient 20 % des parts de l'entreprise.

Concernant le processus d'appel d'offres, il a révélé : « Lorsque l'appel d'offres a été annoncé, dix entreprises internationales ont manifesté leur intérêt. Cependant, trois d'entre elles ont été retenues comme étant les soumissionnaires les plus réceptifs ».

Les trois sociétés, a-t-il précisé, sont : Resi Gateway Terminals (Arabie Saoudite), Yilport (Turquie) et Al-Barak (Turquie).

Mr Jobarteh a poursuivi pour dire : « La société Albarak a été invitée parce qu'elle a accepté les conditions et la proposition du gouvernement. Par la suite, elle a été invitée à soumettre une proposition commerciale en vue d'examiner comment elle entendait procéder avec la construction du port en eau profonde de Sanyang ».

« Suite à ce développement, Albarak a soumis sa proposition en novembre 2023 et un cabinet de conseil en transaction, Maritime Transport Business Solutions, recruté par l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA), a également été sollicité pour aider le gouvernement à préparer un examen de la proposition commerciale, et ce, en vue d'élaborer les clauses et modalités du contrat avec Albarak. »

« Le cabinet de conseil a entrepris avec l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA) l'examen de l'accord de concession en termes de pré-négociation et d'éléments commerciaux proposés par Albarak, ainsi que le financement de l'investissement nécessaire à Sanyang.

Les principaux points forts de cet accord de concession, a-t-il ajouté, « sont de permettre à l'investisseur d'engager un investissement minimal à Banjul, et d'exploiter et de gérer le port de Banjul sur une période de six ans », a-t-il postulé.

Au cours de cette période, a-t-il ajouté, « des recherches plus approfondies en termes de localisation, d'études géotechniques afin de déterminer le type de conception et d'infrastructure à construire à Sanyang seront menées au cours de la première phase du projet ».

Mr Jobarteh a fait un récit détaillé des plans d'agrandissement du port de Banjul. Il a affirmé que « le port de Banjul a conçu le programme d'expansion pour la première fois en 1994 ». Selon le directeur général de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA), c'est à ce moment-là qu'un plan directeur a été préparé pour examiner les besoins d'amélioration de la capacité nécessaires pour gérer les affaires de manière efficace dans le port de Banjul.

À cette époque, a-t-il poursuivi, « le plan directeur n'a pas pu être mis en oeuvre en raison du financement nécessaire ».

Un nouveau plan directeur a été commandé en 2002, puis mis à jour en 2008: « lorsque le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir en 2017, l'amélioration de l'infrastructure n'était toujours pas faisable. »

Les femmes gambiennes se sentent frustrées par la hausse des prix du poisson