Ethiopie: Nomination du vicaire apostolique d'Awasa, Gobezayehu Getachew Yilma

Cité du Vatican — Le Pape François a nommé Vicaire apostolique d'Awasa (Éthiopie) le Révérend Gobezayehu Getachew Yilma, jusqu'à présent Vicaire délégué du Vicariat apostolique de Meki et Directeur exécutif de la Caritas diocésaine.

Mgr Gobezayehu Getachew Yilma est né le 4 décembre 1978 à Dodola (zone de Bale), dans la région d'Oromia, en Éthiopie. Il a étudié l'agriculture à l'Université agricole de Jimma et la philosophie et la théologie à l'Institut franciscain capucin d'Addis-Abeba. Il est titulaire d'un diplôme en philosophie et d'une licence en théologie de l'Université Pontificale Urbanienne de Rome.

Il a été ordonné prêtre le 16 janvier 2005. Il a occupé les postes suivants et a poursuivi ses études : secrétaire du vicaire apostolique de Meki et coordinateur de la jeunesse (2004-2005) ; secrétaire général adjoint, puis secrétaire général du secrétariat catholique de Meki (2006-2009) ; master en études du développement au Kimmage Development Studies Centre de Dublin et doctorat en théologie avec une spécialisation en enseignement social catholique à l'université Pontificale St Patrick's de Maynooth (2009-2015). De retour en Éthiopie, il est vicaire délégué du vicariat apostolique de Meki et directeur exécutif de la Caritas diocésaine (secrétariat catholique de Meki) depuis 2016. (Agence FIdes 15/11/2024)