Congo-Kinshasa: Les secrets des profondeurs - Mythes et légendes autour des eaux du Kivu

A travers le temps et les cultures, Identité culturelle nous amène aujourd'hui à la découverte des mystères qui entourent les eaux dans la région du Kivu dans l'Est de la RDC.

Après le naufrage sur le lac Kivu en octobre dernier, nous avons voulu savoir comment les ancêtres cohabitaient avec les eaux.

Les lacs et les rivières, en Afrique, ne sont pas de simples masses d'eau. Ce sont des lieux sacrés, des portails vers le monde des esprits, des témoins de notre histoire. Thierry Mutsindu, enseignant d'université va nous expliquer que, dans les sociétés traditionnelles, l'eau était souvent associée à la vie, à la divinité et aux ancêtres. C'était une source de vie, mais aussi un élément porteur de mystères et de craintes.

L'écrivain Bukondo wa Hangi, quant à lui, nous plonge dans l'univers des croyances Hunde. Il nous parle notamment des divinités des eaux, qui sont des figures puissantes vénérées jusqu'aujourd'hui et qui peuvent manifester leur colère si elles sont offensées.

Les eaux des lacs et rivières dans la région du Kivu, comme celles de nombreux autres lacs africains, sont bien plus qu'une simple ressource naturelle. Elles sont le reflet de nos croyances les plus profondes, de notre rapport à la nature et à nos ancêtres. En explorant ces mythes et légendes, nous renouons avec nos racines et nous comprenons mieux qui nous sommes.