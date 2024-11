Congo-Kinshasa: Variole du singe (Mpox) au pays - Plus de 50 000 personnes vaccinées dans la première phase

Plus de 50 000 personnes ont été vaccinées dans la première phase de la campagne de vaccination contre la variole du singe (Mpox) en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Roger Kamba, a annoncé ces chiffres au cours d'une conférence de presse ce jeudi 14 novembre à Kinshasa. Il précise que la RDC a enregistré au total cette année plus de 40 mille personnes atteintes de Mpox dont environ 1130 décès.

Il a également fait savoir que cette opération va entrer dans sa deuxième phase et va s'étendre dans le pays avec l'arrivée, jeudi 14 novembre, d'un lot de 100 000 doses de vaccin, don du gouvernement allemand.

« Le nombre des cas suspects, on a dépassé les 42 mille à la 45eme semaine. Et nous avons dépassé les 1130 morts à peu près pour l'ensemble du pays depuis le début de l'année. Ce Mpox virus là, avec cette contamination sexuelle, a montré une différence et a augmenté beaucoup de nombre de cas. La différence c'est que celui qu'on connaissait avant donnait presque rapidement des boutons généralisés qui faisaient que la contamination était limitée parce qu'on voyait les malades avec les boutons partout donc on avait un peu peur », a indiqué Samuel oger Kamba

La conférence de presse du jeudi 14novembre marque la fin de la première phase de la campagne de vaccination contre la variole du singe en RDC. Ainsi, les 51 000 déjà personnes vaccinées attendent de recevoir une seconde dose lors de la deuxième phase de l'opération.

Le ministre Kamba a enfin indiqué que le pays dispose un peu plus de 200 mille doses de vaccin contre la variole du singe (Mpox).