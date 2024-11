Congo-Kinshasa: Les finances vertes, utopie ou vraie réalité, COP29 - Guy Loando plaide pour une répartition équitable

En tant que membre de la délégation congolaise, le Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo représente la RDC à la 29ème Conférence des Parties sur le Changement Climatique qui se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre 2024. Se positionnant comme acteur clé pour la transition vers une économie verte en Afrique grâce à sa biodiversité et ses ressources naturelles exceptionnelles, la République Démocratique du Congo met en avant une approche d'aménagement du territoire qui intègre la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources. Cette stratégie vise à optimiser l'utilisation de l'espace physique et des ressources naturelles pour soutenir le développement durable et minimiser les impacts environnementaux.

Guy Loando, Ministre de l'Aménagement du territoire congolais, rappelle aux participants à ce panel la position incontournable qu'occupe la RDC dans la lutte contre le changement climatique.

«La RDC fait partie des pays africains qui hébergent le bassin du Congo. Il y a un concept très médiatisé chez nous où l'on parle de la RDC comme pays solution. Malheureusement, le crédit carbone est négocié à près de 200 USD ailleurs pendant qu'il est encore au taux de 2 à 3 USD par tonne dans ces pays africains. Les pays qui devaient en bénéficier n'en profitent pas. Ce qui doit revenir aux pays africains en terme de finance verte est totalement insignifiant pour couvrir et accompagner leur développement », a-t-il indiqué.

Le caractère utopique du financement des finances vertes constitue une inquiétude pour ce membre du gouvernement qui entend voir un changement palpable qui doit être ressenti dans la vie quotidienne de la population. Il porte ainsi plus haut sa voix afin de plaider pour une amélioration de la répartition des finances alloués dans ce secteur de la climatologie pour influer au développement des états porteurs d'une solution efficace pour ralentir ce phénomène de réchauffement climatique.

«Notre chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, avait signé une ligne d'entente à Oslo sur 1 milliard USD de dotation, financés en deux tranches, pour soutenir un certain nombre de projets de développement mais qui n'ont jamais été débloqué jusqu'à ce jour. Donc, pour nous les finances vertes restent une utopie. Ce n'est vraiment pas encore une vraie réalité que nous ressentons dans la vie quotidienne de nos populations. Ça reste un cheval de bataille pour le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi », a déclaré Guy Loando.

Il a, par ailleurs, mis en avant le travail déjà abattu dans son secteur dans le but d'accompagner le développement de l'économie nationale car, les espaces physiques font parties de son tutelle.

« Le ministère de l'Aménagement du territoire a finalisé deux livres très importants qui permettent au pays de décoller. Aussi, y a-t-il le cadre légal que le pays n'avait pas depuis celui de 1957 et qui, à ce jour, facilitera un décollage efficace pour un développement efficient dans notre secteur d'activités. Tout cela n'a été possible que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Comme tous les outils et tous les instruments sont disponibles, nous (gouvernement) sommes en train de nous engager pour aller vers les autres acteurs en matière de technologie pour ramener ces finances vertes en vue de financer l'économie nationale », a-t-il fait mention.

La durabilité implique la participation de la population locale. Et dans le cas qui concerne la RDC c'est la société civile, représentant de la population locale, qui a pris part active à la rédaction de ces outils importants pour l'aménagement du territoire.