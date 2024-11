Afrique: Eliminatoires CAN-Burkina Faso-Sénégal (0-1) - Les Lions lavent l'affront de Dakar

Les Étalons du Burkina Faso espéraient mettre un terme à une tradition déjà établie depuis 2017 en empêchant les Lions du Sénégal de terminer premiers de leur poule après les éditions 2017, 2021 et 2023.

Que nenni ! Et pour cause, le Sénégal tenait coûte que coûte à faire respecter l'ordre et surtout à conserver ce prestige de grands d'Afrique. Dans un stade du 26 mars de Bamako, presque rempli hier, alors que les sélections déjà qualifiées à la CAN marocaine, s'acheminaient vers un match nul blanc visiblement synonyme d'exploit pour le pays des Hommes intègres, Habib Diarra amorce une contre-attaque et d'une frappe imparable fait plier Soufian Farid Oudreogo.

KO debout, les Burkinabe qui avaient réussi à tenir en échec les Sénégalais (1-1), grâce à un but inscrit dans les arrêts de jeu (95eme minute), au stade Abdoulaye Wade, abdiquent cette fois et perdent la première place. Les Lions remettent ainsi les pendules à l'heure et lavent par la même occasion l'affront de Dakar.

Le Sénégal a remporté le duel qui l'a opposé ce jeudi au Burkina Faso dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de CAN 2025. Renvoyé dos à dos lors de la première journée disputée au stade Abdoulaye Wade, les deux équipes s'offrait au stade du 26 mars de Bamako, une « finale » décisive pour le leadership du groupe L détenu jusqu'ici par les Étalons.

Pour ces retrouvailles, l'entraineur Pape Thiaw opte pour un système 4-2-3-1 et profite du retour de Krépin Diatta pour le titulariser au poste d'arrière droit mais aussi en lançant El Hadji Malick Diouf sur le côté gauche. Dans l'animation, le Sénégal déroule et installe vite son jeu. Très percutant d'entrée, Ilimane porte les Lions par un jeu offensif. Il est à l'origine de la plus grosse occasion avec cette bonne combinaison. Mais son plat du pied est détourné par le portier Ouédraogo (5e minutes).

Avec un bon jeu de possession, le Sénégal domine mais n'est pas moins exposé sur ces ballons envoyés sur le dos de la défense regroupé autour de Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté. Sur un centre qui traverse la défense, Useini Buda sera à un doit d'ouvrir la marque sur cette tête à bout pourtant repoussé par le gardien Edouard Mendy (10e).

La rencontre s'équilibre. Même si le Sénégal sera à son avantage avec de bonnes situations de but. Kalidou Koulibaly sur une tête décroisée rate le cadre (24e). Étalons et Lions rejoignent les vestiaires sous ce score de (0-0). En deuxième période, les deux équipes restent sur le même tempo. Les Étalons profitent de quelques espaces laissées dans la défense des Lions, pour créer le danger.

A la suite d'un bon centre de Issa Kaboré, Edouard Mendy va intervenir pour mettre en échec Cédric Badolo (53e). Sur un coup franc, Bandé a failli surprendre le portier sénégalais à touchant le poteau gauche (63e). Le coach Pape Thiaw ne tarde pas à opérer les premiers changements. Transparents et moins inspiré en attaque, Ismaila Sarr cède sa place à Habib Diarra.

Le jeune Strasbourgeois jouera cette fois sur son poste de prédilection comme milieu excentré. L'avant-centre Jackson moins tranchant est remplacé par Cherif Ndiaye. Ce double changement effectué à la 63e minute redonne un peu d'allant à l'attaque. Sadio Mané, très remuant en attaque multiplie les tentatives dans la défense mais sans réussite.

Les Lions devraient encore se passer de Krépin Diatta, blessé et suppléé par Formose Mendy. Les Étalons n'en sont pas moins entreprenants et se signalent par cette occasion franche et cette tête à bout portant dans la surface des Lions. Edouard Mendy (auteur de 6 arrêts décisifs dans le match, va toutefois sortir le grand jeu avec une parade qui sauve ses cages (81e).

C'est sans doute le tournant puisque sur une rapide transition, Pape Guéye parvient à lancer Habib Diarra. Le nouvel entrant va vite se mettre en situation en fixant la défense. Ce qui lui permet de déclencher un tir croisé et faire trembler les filets (83e). Les Lions parviendront à contenir les derniers assauts des Etalons et sceller la rencontre sur la marque de 1 à 0.

Pour son troisième match sur le banc, Pape Thiaw gagnent son pari et permet au Sénégal de mettre les pendules à l'heure et de reprendre au Burkina Faso, la première place du groupe L avec 13 points. Le Sénégal boucle son parcours ce mardi face au Burundi au stade Abdoulaye Wade. Avec au bout une invincibilité à préserver dans les éliminatoires de la CAN 2025.

HABIB, en libérateur

Et la lumière vient de Habib Diarra. Entré en jeu à la 64eme minute à la place de Ismaila Sarr plus que transparent, le joueur de Strasbourg, profite d'une contre-attaque sénégalaise. D'une frappe limpide, il ouvre le score et libère le Sénégal. Le banc des Lions explose de joie contrastant d'avec les Étalons, abattus pour ce coup KO. Sadio Mané n'étant pas des grands soirs, Nicolas Jackson perdu en attaque, Mouhamadou Diarra prend sa responsabilité et force le mur Burkinabé. Il sera crédité de 7.2 pour quelques minutes sur la pelouse. Mais ce premier but en sélection, le jeune milieu de terrain de 20 ans, natif de Guédiawaye, marque les esprits et devrait en principe faire partie de cette relève qui frappe de plus en plus à la porte de la tanière.

Édouard Mendy, homme du match

Le retour gagnant. Absent lors de la double confrontation face contre le Malawi en mois d'octobre dernier, Édouard Mendy, a tenu à rappeler à ses détracteurs pourquoi il est le gardien numéro 1 du Sénégal. Hier, au stade du 26 mars, le portier de Al Ahli a réalisé 4 arrêts réflexes faisant de lui incontestablement l'homme du match. Doté d'une capacité d'anticipation hors du commun, l'ancien gardien de Chelsea a irrité l'attaque des Lions en réalisant un clean-sheet. Il a d'ailleurs obtenu la meilleure note du match (9).

Avec cette victoire les Lions reprennent la première place du groupe L avec 13 points + 2.