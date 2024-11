Tunisie: Le navire « Amilcar » de la CTN bloqué au port de Livourne pour non-conformité aux normes internationales de sécurité maritime

Naviguant sous le pavillon tunisien, le navire de marchandise « Amilcar » transportant des voitures et des conteneurs et qui a accosté le 13 novembre dans le port de Livourne a été immobilisé par les autorités maritimes italiennes après avoir subi un contrôle technique de routine qui a révélé près de 23 irrégularités dont 10 qui sont graves, présentant un risque élevé pour le personnel à bord et la circulation maritime.

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a précisé dans un communiqué que le bateau a été soumis à une procédure de contrôle classique pratiquée dans tous les ports afin de vérifier que les navires qui accostent ne présentent pas de défectuosités et qu'ils sont conformes aux règles et aux normes juridiques et techniques internationales de sécurité maritime.

Le navire Amilcar restera immobilisé jusqu'à ce que les problèmes techniques soient résolus et qu'il puisse naviguer à nouveau en toute sécurité sans qu'il présente de danger pour le personnel et les autres navires.

Depuis le début de l'année, sur 83 inspections de navires, six ont été immobilisés dans le port de Livourne pour non-conformité aux normes nationales et internationales de sécurité maritime, rapporte le site italien gazzettadilivorno.it.